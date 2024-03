’La clessidra’ del dottore alla Malatestiana

Questo pomeriggio alle 17, nella sala Lignea della Malatestiana si presenta la raccolta poetica di Alessandro Stagno "La clessidra". L’incontro, a cura dell’associazione culturale Poesis, vede l’autore in dialogo con Loris Pasini. Stagno, è nato a Cagliari nel 1947, a 11 anni ha lasciato con la famiglia la Sardegna e ha vissuto l’adolescenza prima a Siena e poi a Forlì, dove ha ultimato gli studi classici. Laureato in Medicina a Bologna, vive a Cesena dal 1978, dove ha percorso una brillante carriera professionale ospedaliera, svolta per oltre quarant’anni al Bufalini, ricoprendo gli incarichi di internista e infettivologo, in qualità di direttore presso i Dipartimenti di Medicina Interna e Malattie infettive. Nel 2022 ha prodotto una prima raccolta di poesie dal titolo "Emozioni (quello che non so dipingere)" e ora "La clessidra" con la Società Editrice "Il Ponte Vecchio" .

"Ho messo finalmente per iscritto le mie liriche in tempi recenti – racconta -, anche se l’amore coltivato dai tempi della scuola per i classici, Omero, Orazio, Ovidio, mi hanno dato una sorta di formattazione e suscitato emozioni che avevo sempre censurato dal tradurre nero su bianco. Hanno però accresciuto e nutrito quella ricettività caratteriale che ritengo di avere trasmesso nell’empatia col paziente, nell’approccio umano oltre che meramente professionale: l’atto della cura, anche farmacologica, se accompagnato da una vicinanza umana dà maggiori risultati. Insomma, dopo essermi sentito custode dei segreti e del sentire degli altri, ora che il tempo lascia maggiore spazio al privato, alla famiglia, agli affetti per i nipotini, quella particolare sensibilità diventa liriche alla natura, alle emozioni della vita, al sentimento, all’amore, quello maturo e duraturo, alle riflessioni su quanto l’uomo incida spesso negativamente sul pianeta dove vive". "Perché ‘La clessidra’? La clessidra è il paradigma del tempo che passa: è l’unico strumento di misura del tempo che ci rende conto, attimo dopo attimo, non solo del tempo che passa, ma anche del tempo che ci rimane, che si va via via assottigliando. E’ il nome che ho dato a questa raccolta, perché il tempo è il valore che più mi rappresenta, in questa fase della vita: il tempo è vita, è il bagaglio prezioso e ingombrante del nostro passato, è il metronomo veloce del nostro presente, è la speranza esigua e temeraria del nostro futuro".

Raffaella Candoli