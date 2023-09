La coda dell’estate a Savignano: "Fila di camper al campeggio"

Allontanandosi da Cesenatico l’effetto della Nove Colli inevitabilmente si fa sentire meno, tuttavia continua a portare benefici nella località confinante, come testimonia Massimo Bondi del Gatteo Mare Summer Village: "Non tutti gli alberghi sono aperti, perchè la granfondo in questo periodo non porta i numeri delle passate edizioni, ma i titolari degli hotel che hanno deciso di prolungare la stagione, stanno lavorando in pieno. La spiaggia di Gatteo sarà aperta sino a domenica, poi gradualmente ci prepariamo a chiudere la stagione, che è stata molto difficile specialmente per i primi mesi". A San Mauro Mare si vive invece un clima di chiusura, secondo quanto riporta il presidente dell’associazione Mare Futuro, l’albergatore Paolo Togni: "La Nove Colli porta poco, c’è un collega che sta lavorando con alcuni ciclisti stranieri, ma questo evento nella nostra località non ha dato dei numeri; purtroppo c’è chi aveva già chiuso i battenti ed i turisti presenti lo percepiscono, quando la sera vedono le vetrine dei negozi spente e i locali chiusi. Possiamo dire che qui la stagione 2023 è già conclusa".

A Savignano Mare l’operatore Sandro Grotti del Camping Villaggio Rubicone, sta chiudendo la stagione con presenze importanti: "Noi non lavoriamo con gli iscritti alla Nove Colli, ma stiamo andando molto bene, come lo dimostra anche la fila di camper di lunedì scorso e il tanto interesse per la nostra struttura. Le offerte giuste e tutti i servizi ancora attivi, ci consentono di ospitare 720 turisti, di cui 390 tedeschi, 60 olandesi e 50 svizzeri. Siamo molto contenti, certo, l’apertura delle scuole ci ha penalizzato un po’ fra gli italiani, ma abbiamo tante famiglie con bambini piccoli non in età scolare e ospiti più maturi. Questo buon finale ci permette di recuperare in parte una stagione partita male".

Giacomo Mascellani