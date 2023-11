"La colonna sonora? Ogni sera è unica"

Ha all’attivo quasi 150 performance in Italia e all’estero in cui sonorizza dal vivo alcuni classici del film muto: sul palco è solo con il suo pianoforte e segue in tempo reale lo sviluppo narrativo della pellicola, all’insegna della totale improvvisazione jazz. Lui è Antonio Zambrini e questa sera sale sul palco del Teatro Bonci con ‘Musica in bianco e nero’, un ‘cineconcerto’ dedicato a due capolavori di Buster Keaton. Artista raffinato e versatile, il pianista milanese è considerato uno dei maggiori improvvisatori e compositori jazz della scena musicale europea: nella sua carriera trentennale si è esibito con artisti del calibro di William Parker, Lee Konitz, Jesper Bodilsen, Morten Lund, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e molti altri.

Zambrini, come nasce questo speciale format dal vivo?

"Nasce da un progetto della Cineteca di Milano, con cui collaboro da quasi 20 anni: erano i primi anni Duemila e mi chiesero di suonare, improvvisando, durante la proiezione a Milano e Bologna di un vecchio film italiano non noto, fresco di restauro. Era la prima volta che portavo sul palco questo tipo di spettacolo. La formula è piaciuta subito, così, da una cosa nata un po’ per caso, ha preso forma un progetto che ho continuato a coltivare, alternandolo alla musica jazz e ai dischi in studio".

Cosa porta sul palco del Bonci?

"Improvviserò dal vivo sulla proiezione di due pellicole di Buster Keaton: ‘La palla n. 13 (Sherlock Jr.)’, un racconto a scatole cinesi considerato fra i capolavori del cinema muto, e ‘One Week’, ripercorrendo la vena ironica di un’artista che sapeva trattare le sue storie con incredibile profondità".

Quello fra il pianoforte e il cinema muto è un legame che risale ai primi del Novecento.

"Il cinema degli anni Dieci e Venti, in America, veniva presentato in sala con un pianista che suonava dal vivo. Il ruolo del musicista, ai tempi, era quello di intrattenere il pubblico. Nel mio spettacolo il presupposto è totalmente diverso: lo scopo non è quello di intrattenere, ma di accompagnare il film improvvisando, realizzando vere e proprie colonne sonore all’impronta".

Quindi non c’è nessuna traccia di partitura?

"No, in ogni performance i tasti del mio pianoforte corrono sulle immagini del film e seguono fili logici che si creano man mano, dettati dalle emozioni del momento, dalla sala, dal pubblico, da come è andata la giornata. Ogni serata è unica e irripetibile".

Il concerto inizia alle 20.30: in apertura, alle 18 nel foyer guida all’ascolto a cura del maestro Carlo Boccadoro.

Carlotta Benini