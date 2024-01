La colpa del padre non penalizzi il figlio e la sua carriera

Le colpe dei padri cadono sui figli, si diceva in relazione a temi ben diversi rispetto a quelli inerenti un campo da calcio. Il rischio è che pure i fatti dell’immediato post Cesena-Olbia possano rientrare nella casistica. Cristian Shpendi è un ottimo giocatore, ago della bilancia in serie C e con tutte le caratteristiche per ambire a piani anche molto superiori. Ha il talento per provarci, ma è fondamentatale che il metro di giudizio resti confinato a questo.

Dopo i fatti di domenica qualche nube potrebbe addensarsi. ‘Follia a Cesena’ si è detto fin da subito commentando in ambito nazionale quanto accaduto. E in effetti in ambito nazionale, quello al quale guardano i grandi club, il fatto non è passato inosservato. E già erano tutti lì a cercare su annuari, enciclopedie e guinness dei primati se mai fosse successo che in un campionato professionistico il babbo di un atleta fosse entrato in campo a cercare di mettere le mani addosso a un giocatore avversario. La società ha condannato fermamente l’azione e ha fatto benissimo. Ora sta facendo quadrato intorno a Cristian. Giusto, serve limitare i danni. Il punto è che il danno non lo ha generato chissà quale strumentalizzatore, ma un babbo, che ieri, amareggiatissimo, si sé scusato con tutti. Ha perso la testa, dice, perché ha visto suo figlio a terra sanguinante.

Cristian e il padre hanno un rapporto speciale, dopo ogni gol il ragazzo corre ad abbracciare il babbo, che si affaccia sul confine della tribuna. Gesti bellissimi, che emozionano. E che ruotano intorno a un punto: il confine della tribuna. I confini non si superano, altrimenti sono problemi. Problemi seri.

Luca Ravaglia