La commedia in dialetto "Una bona midizoina" a Villa Torlonia

A San Mauro Pascoli Mauro Rossi e Giuseppe Casadei organizzano sabato 1 aprile alle 21 nel teatro di Villa Torlonia la rappresentazione della commedia "Una bona midizoina" (Una buona medicina) portata in scena dalla compagnia dialettale di Bellaria Monte "La Zrela". Ingresso 10 euro in prevendita da domani a sabato dalle 14.30 alle 17 presso il Caffè del Centro, ex bar Acli e presso l’edicola "Dalla zia Monica" in piazza Giorgi 32 negli orari di apertura. Per info: 333-6457296 o 339-2413736. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla parrocchia di San Mauro quale contributo per i lavori al teatro parrocchiale.