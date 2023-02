La commemorazione delle vittime delle foibe

Il sindaco Enzo Lattuca, alla presenza del prefetto Antonio Corona, ha deposto una corona di alloro nel giardino dedicato alle ‘Vittime delle Foibe’, a San Mauro in Valle. "La ricorrenza di oggi – ha commentato Lattuca – ci aiuta a mantenere viva la memoria su una triste pagina della storia novecentesca e ricorda a tutti noi il dovere di combattere l’indifferenza e costruire ogni giorno una cultura fatta di rispetto reciproco e collaborazione in cui l’odio non deve prevalere". Sull’edizione del Carlino di ieri, per un errore di iopaginazione, è stata pubblicata una foto non relativa all’evento. Ce ne scusiamo con i lettori