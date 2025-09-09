La Commissione Ecomafie in Romagna: "Eccellenze e un grande convegno"

E’ stata produttiva la missione in Romagna della delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’ guidata dal presidente, l’onorevole Jacopo Morrone (Lega); ne facevano parte i commissari onorevoli Eliana Longi (FdI) e Stefano Vaccari (Pd-Idp) e il senatore Pietro Lorefice (M5s). Il programma ha seguito tre filoni fra quelli prioritari per l’attività di verifica e di inchiesta: il primo riguarda il settore agroalimentare a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze ‘Made in Italy’ messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale; il secondo è in relazione col fenomeno delle ‘zoomafie’; il terzo ha attinenza con le verifiche relative alle attività connesse al ciclo dei rifiuti.

Nella prima giornata ci sono state le visite al Consorzio Olio Dop di Brisighella al gruppo cooperativo vitivinicolo Caviro di Faenza, poi il convegno ‘Legalità ed etica nel mondo dell’ippica. Analisi e proposte’ all’ippodromo di Cesena. Nella seconda giornata c’è stata la visita alla discarica di Ginestreto, dove la Sogliano Ambiente spa ha presentato l’impianto Raee per il recupero dei rifiuti elettronici; di seguito, la visita agli impianti cesenati di Orogel, leader in Italia della produzione di vegetali surgelati.

"La missione è stata molto proficua – ha commentato l’onorevole Jacopo Morrone –: abbiamo visitato aziende di grande livello e ho apprezzato la numerosa e qualificata partecipazione al convegno sull’ippica, organizzato dalla Commissione nella sede dello storico Ippodromo cesenate, e l’altissimo livello degli interventi. L’obiettivo era mettere a confronto il mondo legale dell’ippica, uno sport nobile e entusiasmante fin dall’antichità, e il rovescio della medaglia rappresentato dal fenomeno delle corse clandestine, in particolare in alcune regioni italiane, con giro di scommesse illegali e attività criminali odiose e lucrative perpetrate ai danni degli animali. La Commissione, in questa legislatura, si occupa infatti non solo di attività illecite nel ciclo dei rifiuti, ma anche di altri illeciti ambientali collegati sia al settore agroalimentare, sia al fenomeno delle cosiddette ‘zoomafie’ e alla verifica della corretta applicazione del Titolo IX bis del codice penale sui delitti contro gli animali. Nell’ambito di questo specifico filone di inchiesta abbiamo presentato in Prefettura a Catania, lo scorso 24 luglio, una prima relazione sulle corse clandestine, esito di un’analisi della situazione che c’è in particolare nell’area catanese attraverso audizioni, missioni in loco e acquisizione di documentazione. Ringrazio Hippogroup Cesenate di averci consentito di presentare questa relazione anche a Cesena per sensibilizzare il mondo sano dell’ippica sul fenomeno delle corse clandestine e sul triste destino dei cavalli immessi in quel circuito illegale".

Paolo Morelli