La Compagnia della Speranza vince la XXV rassegna Paroli

La Compagnia della Speranza di Castelvecchio di Savignano, fondata dal nostro collaboratore Ermanno Pasolini il 9 settembre 1971, ha vinto la XXV Rassegna Paroli organizzata da RomagnaBanca Credito Cooperativo. Le premiazioni si sono svolte presso il Teatro Carisport di Cesena in occasione della Festa in Romagna, presentata da Sgabanaza. Oltre 2.000 gli spettatori che hanno partecipato alla Rassegna "Paròli, dialetto in palcoscenico", con i soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo e famigliari, che alla fine di ogni serata hanno espresso il loro gradimento che quest’anno ha visto premiare la Compagnia della Speranza di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone con la commedia dal titolo "La moi de s-ciuparoin…", di Bettoli e Roberto. Per loro il premio ’La Melagrana d’Argento’, simbolo del Credito Cooperativo. Seconda la compagnia Jarmidied di Rimini che ha presentato "Un amor fura stason", tre atti di Maurizio Antolini; terza la compagnia ’La Belarioesa’ di Bellaria Igea Marina con "Filomena dat una mosa", tre atti comici di Mario Bassi. La 25ª edizione della rassegna teatrale Paròli è un appuntamento imperdibile dedicato alla comicità in dialetto romagnolo, offrendo momenti di divertimento e riscoperta delle tradizioni culturali della nostra terra. Premi di partecipazione per tutte le sei le compagnie romagnole in scena durante la rassegna nei teatri Astra di Bellaria, Moderno di Savignano e Centro San Giacomo di Cesenatico nei mesi di gennaio e febbraio 2025: Della Speranza di Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, Jarmidied di Rimini, La Belarioesa di Bellaria, Sammartinese Giorgio Torsani di San Martino dei Mulini, La Mulnela di Santarcangelo di Romagna e La Carovana di Riccione.