La condanna di Gianni Tonelli è definitiva

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’ex parlamentare della Lega Gianni Tonelli (foto), 60 anni, originario di Pieve di Rivoschio (Sarsina) e abitante a Imola, per diffamazione aggravata nei confronti del cesenate Filippo Narducci, 43 anni. In primo grado, nel settembre 2021, Tonelli (difeso dall’avvocato Marco Zincani) era stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare 1.032 euro di multa, 10.000 euro di risarcimento a Narducci e 4.212 euro di spese legali. In secondo grado la corte d’appello aveva ridotto la multa a 600 euro, ma aveva aggiunto 1.200 euro di spese legali e confermato il risarcimento a favore di Narducci. Ieri è arrivato il verdetto della Cassazione che, oltre a confermare la sentenza di condanna della Corte d’appello di Milano, ha aggiunto il pagamento di 3.500 euro di spese legali a favore di Narducci, difeso dall’avvocato Fabio Anselmo.

pa.mo.