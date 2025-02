La condanna di Mara Fullin: "Un gesto inqualificabile. Quella donna stia lontana da noi"

Mara Fullin è la responsabile della sezione basket della Nuova Virtus Cesena. E’ anche una leggenda della palla a spicchi femminile italiana, ha giocato contro le più grandi, ha vinto tutto quello che avrebbe potuto vincere e il suo nome campeggia nella hall of fame. Oltre che in fondo alla lettera firmata da lei, dal presidente della Nuova Virtus Marcello Foschi e dalla vicepresidente Ivana Donadel, a sua volta un’atleta simbolo dello sport di Cesena, vincitrice di uno scudetto e una Coppa Campioni ai tempi dell’Ahena, all’inizio degli anni Novanta, quando il basket a Cesena era diventato mito. La lettera è una lettera di scuse, quella che il club ha inviato all’Happy Basket Rimini in seguito all’insulto razzista rivolto da una mamma cesenate a un’aletta avversaria durante la partita del campionato under 19.

"Sono profondamente scossa – comincia Fullin - che è un modo un po’ più velato per dire che sto lottando per trattenere le lacrime. Un episodio del genere non mi era mai capitato. Sono davvero mortificata, perché mi rendo conto che il nome del nostro club ora viene associato a un gesto inqualificabile che condanniamo con assoluta fermezza".

Cosa farete?

"La prima cosa la abbiamo già fatta: la lettera di scuse era doverosa. La Nuova Virtus Cesena desidera esprimere la propria ferma condanna nei confronti di comportamenti razzisti e discriminatori, che non possono e non devono avere alcun posto nel nostro ambiente sportivo. Non ci sono scuse per quanto accaduto, ma ripetiamo è un’ iniziativa personale di un genitore non tesserato per la nostra società. La nostra associazione promuove valori di inclusione, rispetto e fair play. Ci impegniamo a garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti gli atleti, indipendentemente dalla loro origine, etnia o background".

E nei confronti della mamma? "Stiamo valutando ogni ipotesi. L’idea è quanto meno quella di emanare un provvedimento di non gradimento alle nostre partite".

Troppo spesso nello sport i genitori vanno oltre i loro ruoli.

"Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia nella quale gesti del genere non sarebbero masi stati presi in considerazione. I miei genitori tifavano per me e quando potevano venivano a vedere le mie partite. Tutto qui. E’ anche grazie a questo approccio che sono riuscita a ottenere i risultati che ho ottenuto".

Il mondo dei social network ha esasperato le cose?

"Questa mamma stava effettuando una diretta social e mentre la faceva si è messa a insultare una ragazzina. Assurdo, non possono esserci giustificazioni. L’atleta aveva compiuto una giocata troppo energica? Andiamo, per quella c’è l’arbitro. Non gli insulti razzisti. Mi dispiace tanto soprattutto per le atlete in campo, a partire da chi ha visto la propria madre lasciarsi andare a un comportamento simile. La cosa davvero triste è questa: alla fine a pagare non sono i genitori, ma i figli. Noi ai figli siamo e resteremo vicini. Lo sport insegna a crescere, vogliamo continuare ad accompagnare le nuove generazioni lungo la giusta strada. Che passa lontanissimo da ciò che è accaduto lunedì a Rimini".