La condanna di piazza della Libertà: "È stata un’azione squadrista"

Circa 250 persone, compresi il sindaco Enzo Lattuca e diversi esponenti dello schieramento di centro sinistra e del mondo sindacale a partire dalla Cgil, si sono date appuntamento ieri alle 18.30 in piazza della Libertà per partecipare a una manifestazione antifascista organizzata in risposta ai fatti avvenuti nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel centralissimo corso Mazzini: "Si è tratta di un’azione violenta e squadrista, tipica della matrice fascista. La condanniamo con forza, così come condanniamo i tentativi da parte di alcuni gruppi di tifosi di voler contaminare coi loro comportamenti l’ambito sportivo che è invece da sempre sinonimo di inclusione e rispetto". A riguardo è stato chiesto anche l’intervento dei club del territorio, evidentemente con riferimento al Cesena Calcio, visto che gli spalti del ‘Manuzzi’ sarebbero frequentati da almeno una parte del gruppo in questione. "A Cesena non c’è spazio per la violenza e l’odio".

Ferma condanna per l’aggressione arriva intanto da Forza Italia con una nota firmata dal coordinatore Michele Pascarella. Esprimendo solidarietà alle vittime dell’aggressione e fiducia che le forze dell’ordine individuino i responsabili, Pascarella afferma: "Questa situazione non può lasciare indifferenti perché di questo passo la tragedia che solo per miracolo si è evitata lo scorso fine settimana, potrebbe prima o poi verificarsi in concreto". Pascarella rilancia l’allarme per questi fenomeni di devianza giovanile e rimarca l’esigenza di alzare il livello di guardia anche attraverso l’utilizzo di sistemni tecnologici come la videosorveglianza. "Auspico – conclude Pascarella – che di fronte a questi episodi, che non possono lasciare indifferenti per la gravità e l’efferatezza, ci spossa essere una risposta unanime da parte di tutta la comunità cittadina senza frapporre ad essa steccati ideologici. Perchè come mi sono sempre sforzato di dire la sicurezza non deve prestarsi a divisioni dettate dal colore politico ma deve rispondere alle comuni esigenze di tutti i cittadini".