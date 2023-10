La confezione regalo con i kiwi si trasforma in gioco da tavola

È stato in trasferta fino a ieri a Madrid, a Fruit Attraction, fiera ortofrutticola di riferimento a livello europeo, per incontrare i visitatori e gli operatori del settore dando uno sguardo alla nuova stagione commerciale ai nastri di partenza. Jingold, il colosso cesenate del kiwi, inaugura la stagione nell’emisfero Nord con ottimismo.

"È iniziata da qualche giorno la raccolta del kiwi a polpa rossa Exotic Red, frutto unico per colore e sapore - esordisce Moreno Armuzzi, sales manager dell’azienda con quartier generale a Pievesestina e soci produttori in tutto il mondo - che rappresenta ancora una novità e che inizia ora la sua fase di sviluppo vera e propria".

"Prevediamo una crescita di volumi dell’ordine del 40% - continua -. L’obiettivo per questa campagna è quello aumentare progressivamente la penetrazione del kiwi rosso sui mercati, non solo europei, facendolo entrare stabilmente nelle abitudini di consumo".

A breve inizierà la raccolta del kiwi a polpa gialla delle varietà Jintao e Jinyan, core business del gruppo, per il quale si prevedono volumi stabili. Jingold è lo specialista globale dei kiwi: con 2.100 ettari in produzione nelle aree più vocate dell’emisfero boreale e australe e 850 produttori che coltivano le varietà esclusive coperte da brevetti e licenze, è il secondo player mondiale di questo frutto. Con un’offerta varietale ampia e completa, di kiwi giallo, rosso, verde e biologico, ed ettari in espansione in tutto il mondo, Jingold ha visto una crescita costante e un’affermazione del brand a livello internazionale.

Solo nell’ultimo anno la produzione è cresciuta del 40%, portando il fatturato del gruppo a 75 milioni di euro. Il 90% delle vendite di Jingold avviene sui mercati esteri, in Europa e anche oltre oceano, mentre la produzione è localizzata principalmente in Italia: l’85% degli ettari sono infatti a dimora nel nostro Paese. In fiera a Madrid Jingold ha presentato una speciale confezione regalo da 21 frutti, eco-sostenibile e riutilizzabile in modo ludico: si trasforma infatti in un gioco da tavolo, per il divertimento di tutta la famiglia.

Jingold rinnova anche quest’anno la partnership con la Disney-Marvel per il ritorno nei supermercati dei ‘Minikiwi Super Heroes’, i piccoli frutti ‘supereroi del gusto’ con nuovi concorsi a premi. "Torniamo ad abbracciare il mondo dell’animazione e dei supereroi più amati per valorizzare l’ortofrutta italiana", conclude Federico Milanese, marketing manager di Jingold.