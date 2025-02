La conoscenza delle lingue per l’integrazione

di Emanuele Chesi

Polemica della settimana: contestato il sostegno del Comune ai corsi di arabo gestiti da associazioni di immmigrati. Si sono tirate in ballo questioni di cultura woke che, come si sa, è un tema cruciale dei dibattiti nei bar da Calisese a Piavola. Giusto mettere in guardia dai rischi del tribalismo multiculturale e rimarcare che l’integrazione dei bambini passa dalla scuola e dall’insegnamento dell’italiano (da potenziare anche per gli adulti stranieri). Ma l’identità non è l’assoluto ‘Dio, Patria e cappelletti’. E’ possibile mantenere un legame con le radici familiari e abbracciare pienamente una nuova lingua madre e una cultura condivisa. L’apprendimento di più lingue moltiplica la conoscenza, presupposto dell’inclusione.