La Contrada per le famiglie di Sorrivoli

Oggi dalle ore 18 nel giardino di Palazzo Monti e nelle vie del centro storico della Contrada delle Trove (via Sacchi, Uberti, Chiaramonti, Pasolini, Montalti e Boccaquattro) è in programma un’iniziativa solidale il cui ricavato sarà destinato alla Cooperativa ‘La terra dei miti’ della parrocchia di Sorrivoli come sostegno alle famiglie accolte e al ripristino dei danni idrogeologici. Si comincerà con la stretta relazione che univa l’attore e regista cesenate Monty Banks (pseudonimo di Mario Bianchi) a questo angolo di città: Elide Giordani, giornalista del Resto del Carlino, coordinerà un incontro a cui prenderanno parte Mario Mercuriali, già preside dei licei cesenati, l’avvocato Daniele Molinari e Paolo Ugolini, sociologo della salute. L’iniziativa proseguirà con ‘Giardino di note’, momento musicale con la partecipazione degli allievi del Conservatorio ‘Bruno Maderna’. Al termine un momento conviale con piadina e salsiccia.