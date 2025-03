La contrapposizione tra scienza e religione: "Ma non ho mai negato l’esistenza di un dio"

Due campi, spesso, in forte contrasto sono fede e ragione. Nello spettacolo ’Darwin, Nevada’ queste tematiche emergono in modo deciso. Diverse sono le credenze religiose e le filosofie di vita che contestano conoscenze scientifiche, provate ed empiriche. Avviene spesso, infatti, che ci siano teorie pronte a negare conoscenze collaudate, rifiutando insindacabilmente e acriticamente qualsiasi tesi. Per un marziano tutto questo potrebbe essere quasi distopico, tuttavia ciò affligge la nostra società contemporanea. Sono passati secoli dallo sviluppo del metodo sperimentale eppure, spesso, questo sembra non essere più alla base del nostro modo di pensare. Lo spettacolo di Paolini sembra farci riflettere proprio su questa crisi, accennando a numerosi temi e richiamando ad una riflessione critica e personale. Scienza e religione spesso si trovano in forte contrapposizione, ma non sono nemiche. Lo stesso Darwin dimostra che avere fede nell’una non esclude l’altra: “Nelle mie fluttuazioni più estreme, non sono mai stato un ateo nel senso di negare l’esistenza di un dio”. Nel dramma, sono concentrati molti temi, ma senza conclusione alcuna. Ciò lascia nello spettatore la sensazione di irrisolto e spinge ognuno ad indagare sulla natura evolutiva e spirituale dell’uomo, dalle origini fino alla nostra realtà contemporanea.