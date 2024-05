La Coppa al San Carlo. Sammartinese ko

Il San Carlo Calcio e l’Union Sammartinese hanno dato vita alla finale di Coppa di calcio di terza categoria.

L’incontro è stato combattuto e incerto fino alla fine, tanto che per decidere chi poteva alzare il trofeo sono serviti i calci di rigore: fino al 55’ è stato tutto in equilibrio, dopo di che la rete segnata da Davide Rossi ha portato in vantaggio il San Carlo.

L’ Union Sammartinese ha dovuto incassare dopo al gol anche un’espulsione, eppure la formazione forlivese non ha certo mollato.

Al 36’ della ripresa la squadra allenata da Girani è infatti riuscita a procurarsi un calcio di rigore che Federico Ripari ha trasformato ristabilendo la parità.

Visto che il risultato è rimasto invariato fino al novantesimo minuto, come prevede il regolamento, l’incontro è proseguito con la disputa dei tempi supplementari, ma anche in questo caso durante le due frazioni aggiuntive da 15 minuti l’una, nessuna squadra è stata in grado di far saltare l’equilibrio di un match rimasto inchiodato sul risultato di 1-1.

A quel punto sono così diventati inevitabili i calci di rigore.

Entrambe le squadre dal dischetto hanno mantenuto i nervi saldi, prolungando ulteriormente la durata dell’incontro, ma alla fine di una gara nella quale l’adrenalina è stata indiscussa protagonista, a decidere le sorti del match sono stati i sei centri dagli undici metri messi a segno dal San Carlo, capaci di fare la differenza rispetto ai cinque mandati a bersaglio dall’ Union Sammartinese.

L’incontro si è disputato al Centro Sportivo di Martorano. Tra gli altri erano presenti, premiando poi la terna arbitrale e le due squadre, Giacomo Fantazzini, vicepresidente vicario del Crer, Daniele Lambertini delegato principale per Forlì–Cesena della Lnd ed Edmondo Vestrucci, segretario della delegazione provinciale Forlì–Cesena della Lnd.

Roberto Daltri