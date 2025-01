La Coppa Italia d’Eccellenza al Gambettola. I romagnoli trionfano sul Nibbiano ai rigori

NIBBIANO 2 GAMBETTOLA 4 dopo i calci di rigore

NIBBIANO VAL TIDONE: Guerci, Tambussi, Borsatti (10’ sts Kone) , Bini, G. Rossi, Boccenti, Lancellotti, Jakimovski, Grasso (1’ sts R. Franchini), Vingiano, Minasola (22’ st Ridolfi). All.: Rastelli.

GAMBETTOLA: Golinucci, A. Rossi, Marconi, Di Fino, Aloisi, Vagnarelli (9’ st G. Bernacci), Gadda, Mengucci (17’ st Crociati), Toromani (24’ st Peluso), T. Franchini (17’ st Zattini), Mancini (6’ pts Zavatta). All.: Angeli (M. Bernacci squalificato).

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia.

Note - Risultato dei tempi regolamentari 0-0. Sequenza dei rigori: Peluso gol; G. Rossi parato; Gadda gol; Bini sbagliato; G. Bernacci gol; Vingiano gol; Marconi parato; Ridolfi gol; Zavatta gol.

Al secondo tentativo il Gambettola si aggiudica la finale regionale di Coppa Eccellenza, memorial Dorindo Sanguanini. Non era previsto il trofeo al migliore in campo che ad ogni modo sarebbe andato senza dubbio a Mattia Golinucci. La squadra di Marco Bernacci è andata oltre i pronostici, ha saputo sopperire alla maggiore prestanza fisica del Nibbiano con una prova di carattere e sacrificio. Il primo tempo scorre via senza regalare emozioni, nel finale Golinucci però si distende e devia la botta di Vingiano; è la prima delle sue parate decisive. Nella ripresa il Nibbiano prende il controllo del gioco e spinge alla ricerca del gol. Prima però è il Gambettola con tre angoli di fila ad andare vicino al vantaggio fra il 5’ e il 7’, poi gli emiliani alzano i giri del loro motore. Al 15’ Golinucci alza in angolo il cross di Jakimovski, al 16’ si oppone al colpo di testa di Grasso, il Nibbiano inserisce Ridolfi per rafforzare l’attacco ma Golinucci para anche il suo velenoso rasoterra. Al 28’ Vingiano su punizione indirizza la palla all’incrocio dei pali ma trova ancora una volta Golinucci pronto a salvare i suoi, al 30’ su angolo battuto da sinistra nell’area del Gambettola si scatena una Mischia, il Nibbiano reclama il gol ma l’arbitro non lo concede. Al 35’ la punizione di Vingiano sulla traversa.

Si arriva ai supplementari con le squadre che cercano di gestire le residue energie, nel primo supplementare il Gambettola al 9’ sfiora il gol con Crociati il cui tiro sbatte sul palo, nel secondo ancora Gambettola pericoloso al 5’ quando Mancini da due passi non angola il tiro e Guerci para. La finale la decidono i rigore: segna Peluso, sbaglia Giacomo Mancini, Gadda spinge ancora avanti il Gambettola, Bini tira alto, Giacomo Bernacci segna, così come fa Vingiano, Marconi si fa parare il tiro da Guerci, Ridolfi ridà speranza al Nibbiano ma Zavatta segna e fa arrivare la coppa in Romagna.

Oggi giornata ventidue del campionato di eccellenza, alle 14,30 sul suo campo la Sampierana ospita il Reno, l’incontro fra Castenaso e Gambettola sarà disputato mercoledì.

Roberto Daltri