La coppia più prolifica del torneo. Cesena, vola con Shpendi e Kargbo

Sarà un testa coda tra le coppie-gol del campionato, quello che andrà in scena domenica al ’Tombolato’, con il Cesena che vanta il duo Cristian Shpendi – Augustus Kargbo in testa a questa speciale graduatoria, grazie alle 10 marcature realizzate insieme, mentre il Cittadella è ultimo con due reti 2 suddivise equamente tra Rabbi e Pandolfi, i probabili titolari della sfida con il Cavalluccio.

Premesso che nel calcio moderno parlare di gemelli del gol è anacronistico quanto fuorviante, per i veneti lo è ancor di più visto che nelle prime dodici giornate hanno cambiato spesso l’accoppiata avanzata. Il dato però non cambia: il Cittadella infatti è anche ultimo nella classifica dei gol fatti, sei in tutto, uno in meno del fanalino di coda Frosinone, suddivisi in sei giocatori diversi e tutti a quota 1. Chiunque quindi decida di schierare Dal Canto al vertice del suo 3-5-2, chi è in campo porterà una dote totale di due reti.

Il Cesena invece, dicevamo, è in testa alla classifica delle coppie di marcatori più prolifici (con i sette sigilli del capocannoniere Shpendi che rappresentano un discreto traino), davanti al duo sassolese Kristian Thorstvedt- Armand Laurienté (9), ai pisani Nicholas Bonfanti- Matteo Tramoni (8) e agli spezzini Francesco Pio Esposito- Nicolò Bertola (8).

Non è detto però che Michele Mignani domenica decida di schierare dal primo minuto Augustus Kargbo a fianco dell’inamovibile bomber italo albanese. Il tecnico bianconero nelle ultime partite infatti si è affidato molto al turnover e la prova poco convincente dell’ex Crotone contro il Sudtirol potrebbe orientarlo verso altre scelte.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata dall’ex Mirko Antonucci: con la maglia granata addosso il fantasista scuola Roma ha giocato per due stagioni collezionando 76 presenze impreziosite da 14 reti, impiegato quindi come seconda punta in quello che è ormai diventato lo schema abituale: il 3-5-2 con Berti più arretrato sulla linea dei centrocampisti.

Il resto della formazione non dovrebbe invece presentare grosse sorprese, con le corsie esterne affidate sempre a Emanuele Adamo e Daniele Donnarumma mentre la cerniera centrale di centrocampo sarà rappresentata ancora da Bastoni, Calò e Berti. Dietro, il trio Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti a quello che sembra essere diventato il numero uno del Cavalluccio Jonathan Klinsmann.

Contro il Cittadella infine sconterà l’ultima giornata di squalifica Marco Curto. Ancora non è stata fissata l’udienza per discutere il ricorso alla condanna di dieci giornate di stop, poi ridotte a cinque, per quello che è diventato il caso ’Jackie Chan’, ma a questo punto l’esito riguarda solo il giocatore a cui sono state inflitte anche pene accessorie, come corsi di formazione presso un’associazione indicata dalla stessa Fifa. Il cavalluccio lo riavrà comunque a disposizione dopo la sosta, il 23 Novembre contro la Reggiana.