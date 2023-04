La corrida di Cesare Borgia in piazza del Popolo

di Gabriele Papi

Un caffè al tavolino d’un bar su Piazza del Popolo, con un amico lettore: "E’ vero che Cesare Borgia organizzò una corrida su questa piazza, al suo tempo?". Certo, accadde nel carnevale del 1501: allora si chiamava caccia del toro. Fu una delle ‘sburonate’ - scusate il termine vernacolare ma efficace- del giovane Borgia che amava abbagliare, stupire, far capire a tutti chi comandava. Antefatti: Cesare Borgia, figlio bastardo di Alessandro VI, al secolo Roderigo Borgia, è il duca di Romagna con il sogno di far diventare questa terra un principato. Era anche ‘duca di Valentinois’ (da cui il soprannome di Valentino): titolo nobiliare concesso dal re di Francia Luigi XII cui papa Borgia aveva concesso la facoltà di divorziare.

Tra le varie iniziative che Cesare Borgia mise in atto a Cesena (che sarebbe dovuta diventare la capitale del suo regno di famiglia) ci fu anche la caccia del toro. Faccenda di cui abbiamo dettagli grazie alle preziose cronache in presa diretta del reporter cesenate di allora, Giuliano Fantaguzzi. Apprendiamo dunque che il 20 gennaio 1501 Cesare fece giungere a Cesena da Roma una ‘gran torma’ di cani: i suoi cani da caccia e da combattimento. La piazza grande di Cesena divenne dunque l’arena, con gran concorso di popolo, per la caccia del toro: sanguinoso spettacolo in voga tra i nobili in terra di Spagna, da cui venivano i Borgia: nell’immagine d’epoca che abbiamo ripescato per i nostri lettori non deve trarre in inganno la gentile donzella, già con suggestivo decoltè. Si trattava di una vera e propria tauromachia, cioè battaglia con i tori. Gli sventurati bovini immessi nell’arena e controllati a distanza da serventi con robuste corde di canapa venivano attaccati dai cani azzannanti, poi intervenivano i ‘caballeros’ a colpi di lancia. Tuttavia, stando alle cronache del Fantaguzzi, quella carneficina sconcertò i cesenati che "non ne potettero aver piacere". Un conto erano le giostre cavalleresche, gare di destrezza e abilità, altra roba le mattanze sanguinolente.

Ed è una curiosa coincidenza, quasi un contrappasso, il modo feroce che vide Cesare Borgia concludere a 32 la sua breve e spregiudicata vita: infilzato come un toro nell’arena. Nel 1503 la morte di Alessandro VI, padre e padrino, fece precipitare le fortune di Cesare. Il Re di Francia lo spogliò del titolo, il Re di Spagna dapprima l’accolse, poi lo fece imprigionare. Fuga rocambolesca del Valentino che trovò riparo dal cognato re di Navarra. Si pose ai suoi servizi, presentandosi ancora con le insegne di ‘Dux Romandiolae’, duca di Romagna: ma non era più duca e la Romagna non era più sua. Incaricato di domare un vassallo ribelle, il Borgia fu sorpreso in un’imboscata il 12 marzo 1507: trafitto come un toro da svariati colpi di lancia. Sarà ritrovato dai suoi uomini il giorno dopo e riconosciuto dal viso già deturpato dalla sifilide, dono maligno di una delle tante cavalcate carnali di cui il Borgia menava vanto. Il Valentino non si era fatto mancare proprio niente.