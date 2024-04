La corsa al consiglio comunale. Seggi aumentati, servono meno voti

Nella gara delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, c’è il torneo a parte dei partitini e delle forze civiche minori (per elettorato votante) che gareggeranno per la conquista del seggio in consiglio comunale. Con l’aumento dei consiglieri da 24 a 32 (un terzo in più) si abbasserà la percentuale di preferenze necessarie per entrare a far parte del consiglio. Ciò avvantaggia i piccoli. Se prima era necessario superare il 3%/3,2% al massimo l’8 e 9 giugno – ragioniamo del primo turno non dell’eventuale ballottaggio del 23-24 giugno – sarebbe sufficiente oltrepassare il 2,3% per guadagnarsi la rappresentanza. Per essere proprio sicuri il 2,5%. La soglia sarà non di poco più alta per i partiti nelle coalizioni perdenti.

Alle comunali del 2019 non conquistarono il seggio in consiglio comunale A Sinistra-Articolo Uno (ora entrato nel Pd, che prese il 2,33%), Partito Repubblicano (2,3%), Popolari per Cesena (1,8), alleati di Enzo Lattuca. Non ce la fecero neppure Forza Italia (2,9), Fratelli d’Italia (1,6), IlPopolo della Famiglia (1,2%), che sostenevano il candidato Andrea Rossi; la lista ’Cesena in Comune’ di Davide Fabbri (3,1%: il risultato migliore degli esclusi), Fondamenta (1,2), Casapound Italia (0,9%) che corsero solitari. Nella giunta di Lattuca ci fu poi l’anomalia o l’innovazione, a seconda dei punti di vista, di tre assessori espressi da partiti fuori dal consiglio comunale.

Stando ai voti delle precedenti amministrative – non discostandosi in maniera rilevante il numero dei votanti – la corsa al seggio dovrebbe riguardare, da sinistra a destra: Pri- Azione, Civica Popolare (evoluzione dei Popolari per Cesena), Fondamenta Alleanza Verdi-Sinistra, Psi e Possibile; Italia Viva (alleata con Cambiamo e Cesena Siamo Noi, tre liste separate) e Forza Italia. Fratelli d’Italia moltiplicherà – si vedrà per quale fattore – la percentuale del 2019. In corsa anche la civica ’Insieme’ che sostiene il candidato di centrodestra Marco Casali.

Per Cambiamo, che prese l’8,4 e tre consiglieri col candidato sindaco sostenuto dal centrodestra e Cesena Siamo Noi (al 9,1 con un consigliere) c’è curiosità di vedere i risultati del nuovo corso unitario. E anche per Cesena 2024 (4,8 con due consiglieri), dato in crescita. I Cinque Stelle presero l’8,7 (con un consigliere comunale).