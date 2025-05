La corsa alla segreteria del Pd: "Cesena e Forlì, federazione unica"

Oltre a quella del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, ieri mattina è stata presentata la candidatura a segretario della federazione cesenate del Pd da parte di Alessandro Pilotti. 57enne, trapiantato da Forlì a Gatteo Mare 15 anni fa, funzionario commerciale del gruppo Forbo, nel settore dei pavimenti resilienti. Segni particolari: voce critica e dissenziente, da sempre, dentro una federazione che negli anni ha saputo sempre più compattarsi.

Il Pd amministra dieci dei 15 comuni della federazione. Che fare laddove il partito è forza di opposizione?

"Cambiare. Investire su nuovi gruppi dirigenti, facendo crescere i militanti".

Che cosa non funziona nel Pd cesenate?

"Quattro anni fa avevamo detto che il partito non doveva giocare di rimessa rispetto alle amministrazioni. Le scelte dei sindaci, invece, hanno definito la linea del partito fuori degli organismi dirigenti convocati troppo di rado. E nelle scelte per le candidature al Parlamento e al consiglio regionale è mancata la consultazione dei circoli".

Rimpiange le primarie?

"Erano la cartina di tornasole della nostra identità, ora invece discutiamo poco e non coinvolgiamo i militanti. I regolamenti disincentivano la partecipazione e i congressi rischiano di trasformarsi in un rito inutile".

Come valuta l’operato del segretario uscente?

"Dellapasqua ha saputo mantenere un clima non conflittuale e contribuire, a differenza di altre federazioni, a risanare i bilanci del partito. Tuttavia il tesoriere deve investire più risorse nell’attività politica dei circoli. Il gioco a somma zero tra cesenati e forlivesi è stata una caratteristica della vita del Pd fin dalla sua fondazione, quando si scelse di mantenere le federazioni di Forlì e Cesena separate, in sintonia con la storia dei Ds".

Sta caldeggiando la federazione unica del Pd di Forlì-Cesena?

"Tutti i partiti rappresentati in parlamento e in consiglio regionale hanno strutture di carattere provinciale, mentre il Pd continua a ragionare come se a Capocolle ci fosse un muro. È prematuro parlare di federazione unica del Pd di Forlì-Cesena, ma va avviata una consultazione tra le due federazioni che culmini in una conferenza programmatica provinciale in autunno".

Se sarà segretario quali saranno i suoi impegni prioritari ?

"Convocare gli organi nei tempi stabiliti dal regolamento di federazione, valorizzare il ruolo dei Giovani Democratici e del Coordinamento delle Donne democratiche; non assumere il doppio ruolo amministrativo e di partito; non cercare nel corso del mandato candidature in istituzioni regionali, nazionali ed europee".