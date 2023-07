La creatività e le radici "La mia moda sa di ‘Terra’"

di Maddalena De Franchis

"Ogni mio strato è uno strato di suolo. La mia è una storia di fango, crepe e polvere". Sono sufficienti poche parole, scandite in apertura alla sfilata della collezione primavera-estate 2024 di Federico Cina (all’ultima Milano Fashion week), per evocare i ricordi ancora dolorosi dell’alluvione, le strade invase da una melma capace di insinuarsi dentro ogni cosa. Impossibile non pensare al fango che giace tuttora in alcune delle aree colpite, riarso e crepato dal sole cocente delle giornate estive.

Torna ancora una volta alla sua terra il giovane designer, alla sua Cesena, in cui il brand è radicato e gli abiti sono interamente realizzati. Su un tappeto di terra compattata, la sfilata inizia e si conclude con il passaggio di un modello-performer a torso nudo, sporco di fango, con una pila di cassette di frutta vuote tra le braccia: un messaggio potente, dedicato in primis agli agricoltori, costretti a far fronte agli effetti devastanti del cambiamento climatico.

‘Terra’, questo il titolo della la collezione di Cina, è l’occasione per riflettere sul rapporto complesso tra uomo e natura, mirabilmente descritto, con il simbolo della mela, dal poeta santarcangiolese Tonino Guerra.

In passerella i modelli calpestano, appunto, la terra ocra e secca che ricopre la pedana, ognuno con la sua mela. Indossano completi in cui sembrano essersi riversati campi di grano, ombre frondose, la terracotta e le ceramiche faentine. Le frange ricordano spighe di grano che fluttuano, i maglioni citano i sacchi di iuta.

"Una collezione che sa di Romagna, ma ma dal respiro fortemente internazionale", l’hanno definita gli addetti ai lavori. Che sono rimasti a bocca aperta anche per la performance di gruppo finale, al termine della quale ciascun modello ha lasciato cadere per terra la propria mela. Una mela è stata offerta anche agli ospiti dell’evento, ‘per rendere omaggio al lavoro dei contadini’, ha spiegato Cina.

Particolarmente apprezzata, infine, la collaborazione tra lo stilista cesenate e Colombo industrie tessili, storica azienda comasca, fondata nel 1962: durante la sfilata, infatti, i modelli indossavano una serie di capi e accessori in tessuto jacquard, di notevole impatto visivo.

A margine della settimana della moda milanese, tenutasi dal 16 al 20 giugno, c’è già chi annovera Federico Cina tra i nomi da tenere a mente, accanto alle grandi maison, nella prossima generazione del made in Italy.