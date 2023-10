La criminalità minorile non si ferma : "Allarmante escalation di reati"

Un continuo e prolungato lavoro fatto di controlli, appostamenti e osservazioni. È quello che stanno svolgendo quotidianamente le forze dell’ordine del territorio, impegnate a mantenere l’ordine in città e sulle strade. Ma, a volte, nonostante gli sforzi e l’impegno dei nostri agenti, le cose sembrano non funzionare alla perfezione a Cesena, dove la macchia della criminalità arriva a diffondersi in alcuni luoghi più critici, come la zona della stazione.

Andrea Piselli, comandante della polizia locale di Cesena, i cesenati chiedono di intensificare i controlli ed estenderli nella fascia oraria notturna. E’ possibile?

"Abbiamo potenziato il servizio serale fino all’una di notte e abbiamo esteso la reperibilità degli agenti 24 ore al giorno in caso di gravi esigenze. Il servizio notturno ancora non viene erogato in regime ordinario, perché non c’è abbastanza organico per riuscire a estenderlo. Ma in determinate situazioni, selezionate, istituiamo un servizio ad hoc di notte. E’ successo, per esempio, nei primi giorni dopo l’alluvione".

Quanti agenti siete nella polizia locale?

"Ottanta. Abbiamo assunto molto personale recentemente, ma qualcuno è andato in pensione o si è trasferito altrove. Nel 2024 si prevedono altre assunzioni".

Un’ulteriore richiesta da parte dei cittadini è che vi siano più pattuglie per le strade. E’ una cosa fattibile?

"Le pattuglie in servizio in questo momento sono suddivise su tre turni dalla mattina alle 7 fino all’una di notte, diciotto ore al giorno. Assolvono a compiti di presidio dei punti nevralgici del territorio (stiamo portando avanti in modo massiccio un intenso controllo e contrasto nella zona del Cubo e della stazione) e sono impegnate in specifici focus all’interno dello stesso turno. Ovviamente non è possibile garantire la presenza stabile di un agente ad ogni incrocio, o sotto ogni casa e ogni pianerottolo, quindi cerchiamo di concentrare le forze in località che ci vengono segnalate come critiche. Non c’è un numero fisso di pattuglie in campo: possono essere presenti 4 o 5 pattuglie in contemporanea in un turno, ma a volte ce ne sono di meno".

Qual è la percezione di Cesena a livello di sicurezza?

"C’è un fenomeno che è sotto osservazione, ed è quello dei furti in casa. Ma non c’è stato un aumento di furti rispetto allo scorso anno. Dopo l’alluvione c’è stato un fenomeno di persone sfollate dalle loro case e in alcune circostanze, nelle abitazioni rimaste vuote, si sono purtroppo verificati dei furti. Continua il comportamento incivile di soggetti marginali, stranieri ma anche italiani, che gravitano per lo più nella zona della stazione e al parco XI Settembre. Le misure che applichiamo sono quelle previste dall’ordinamento, ma stiamo studiando misure ulteriori da mettere in campo". Problemi che riguardano minorenni?

"E’ un tasto dolente, uno dei punti critici maggiormente all’attenzione della polizia locale. A partire dall’evasione scolastica, che quest’anno è stata in gran parte recuperata e contrastata dai nostri agenti, a continuare con le condotte devianti da parte di giovani e giovanissimi. Per contrastare la criminalità giovanile interveniamo nelle aree più a ridosso dell’attività scolastica, e cioè all’entrata e uscita da scuola dove vi sono bersagli vulnerabili. Abbiamo fatto interventi sanzionatori per uso di stupefacenti e anche spaccio di droga da parte di minori. Un fenomeno purtroppo diffuso a Cesena".