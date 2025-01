"La criminalità recluta nuove leve nel ‘dark web’"

La bravata del baby hacker cesenate rilancia il tema della sicurezza informatica, in particolar modo nel campo delle attività economiche.

Gli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna spiegano che i reati di questo tipo sono in aumento tra i ragazzi ed è ormai provata l’esistenza di organizzazioni criminali che reclutano le nuove leve nel ‘dark web’, spingendole a compiere reati informatici come prova iniziatica per entrare a far parte di un club esclusivo.

Il tema della sicurezza informatica resta comunque centrale per le aziende. Legacoop ricorda le diverse iniziative organizzate, destinate ad alzare il livello di attenzione e preparazione nelle aziende. "Stiamo creando un gruppo di lavoro destinato alle cooperative in cui potere seguire quotidianamente le evoluzioni del tema, insieme a chi si occupa di questo tipo di reati" dice il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Paolo Lucchi.