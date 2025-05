La crisi dei matrimoni. Calo del 15% nel 2024. Tanti giovani scelgono la convivenza

II quesito è questo: "Il matrimonio è davvero il giorno più bello della vita o ormai sono sempre di più i giovani che optano per una convivenza e si dichiarano ‘allergici’ alle nozze?" Guardiamo la realtà cesenate. La fotografia dell’anno 2024, secondo i dati forniti dal Comune di Cesena, segna un calo rispetto all’anno precedente. Dopo il picco negativo del 2020, probabilmente dovuto alla pandemia, i matrimoni a Cesena hanno avuto una risalita fino al 2023, mentre nel 2024 c’è stato un calo drastico (-15%), con 64 matrimoni religiosi e 166 civili. Nel 2023 c’erano stati invece 76 matrimoni religiosi e 194 civili. Dal 2023 al 2024 si è avuta quindi una diminuzione di 40 matrimoni: 12 matrimoni religiosi in meno e 28 matrimoni civili in meno.

I matrimoni civili a Cesena, dal 2013 in poi, hanno superato quelli religiosi, mentre questi ultimi non riescono a superare quota 100 ormai dal 2016. Le unioni matrimoniali sono tornate a calare negli ultimi anni, sempre secondo i dati del Comune, non solo come numero totale, ma anche tra stranieri e fra coppie di cui un solo componente è italiano (cosiddetti ‘misti’). Nel 2019 ci sono stati 170 matrimoni fra italiani, 14 fra stranieri e 29 misti. Nel 2020 il drastico calo: 141 matrimoni fra italiani, 7 fra stranieri e 29 misti. Un nuovo aumento a Cesena si registra nel 2021: con 193 matrimoni fra italiani, 16 tra stranieri e 34 misti. Crescono ancora nel 2022, quando si supera quota 200: per l’esattezza ci sono stati 206 matrimoni tra italiani, 14 fra stranieri e 28 misti. Picco assoluto nel 2023, anno virtuoso per le unioni sia civili che religiose. Nel 2023 ci sono stati 224 matrimoni tra italiani, 14 tra stranieri, e 32 misti. E il calo ritorna nel 2024, con 190 matrimoni tra italiani, 9 tra stranieri 31 misti.

Da una analisi del Sole 24 ore emerge che in Italia i matrimoni sono sempre più una rarità. Da un’analisi Istat, emerge poi che l’età media degli sposi è cresciuta notevolmente dal 2004 ad oggi, raggiungendo un record ineguagliabile. Se nel 2004 l’età media dello sposo era di 33 anni e quella della sposa di 30 anni, ora l’età media degli sposi in Italia arriva a 36 anni.

La scelta di posticipare le nozze o non celebrarle affatto è una tendenza molto diffusa nei paesi sviluppati. Ma se è pur vero che l’amore non si ferma davanti all’età, è però vero che spesso si preferisce la convivenza, come scelta di vita. Nei primi 8 mesi del 2024 i matrimoni in Italia sono calati del -6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo i dati Istat, i matrimoni in Italia nel 2023 sono stati 184.207, con un calo del 2,6% rispetto al 2022. La curiosità: diminuiscono i primi matrimoni (-4,3%) mentre le seconde nozze vanno a registrare un lieve aumento (+3%) raggiungendo il 24% del totale.

I giovani cesenati (se decidono di sposarsi) sembrano comunque preferire i matrimoni civili a quelli religiosi e le promesse d’amore fatte davanti all’altare, al sacerdote, ai testimoni, diminuiscono. Tra i motivi c’è anche il fattore economico e non solo quello religioso. E così spesso si rinuncia a abiti sfarzosi, bomboniere, rinfresco e addobbi.