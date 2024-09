La crisi del calzaturiero. Crollo di export e fatturati

È crisi profonda per l’industria della moda globale e il peggioramento degli indicatori, si sa, riguarda anche il settore calzaturiero: tra i distretti produttivi che stanno risentendo pesantemente della flessione c’è anche quello di San Mauro Pascoli, inchiodato, già dalla seconda metà del 2023, a performance ben poco lusinghiere. Ma a soffrire è l’intero comparto calzaturiero nazionale: secondo l’ultimo report realizzato dal Centro studi Confindustria per Assocalzaturifici, il primo semestre 2024 ha fatto registrare un passo indietro sia nel fatturato (-9,1%), sia nell’export (sceso del -8,5% in valore e del -6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzione industriale (-19,5%). Lo studio rileva inoltre un decremento degli acquisti delle famiglie italiane (-2,1% sia in volume che in spesa): resistono solo sneakers e scarpe sportive, le cui perdite si fermano intorno al -1%. L’unico, flebile, lumicino di speranza arriva dall’analisi compiuta a livello regionale: in Emilia-Romagna, infatti, l’export in valore è in aumento del +2%. Ma all’incremento non ha contribuito l’area di Forlì-Cesena che, anzi, ha lasciato sul terreno il 21,3% delle esportazioni rispetto a un anno fa: il dato positivo viene quasi interamente dalla provincia di Piacenza (+72,1%). Il calzaturiero regionale va male anche per il numero di imprese attive: secondo i dati di Infocamere-Movimprese, calzaturifici e produttori di parti sono in calo rispetto allo scorso dicembre (-11 aziende sullo scorso dicembre, tra industria e artigianato, con un saldo negativo di -210 addetti). Crescono vertiginosamente, invece, le ore di cassa integrazione autorizzate da Inps nella prima metà dell’anno per le imprese emiliano-romagnole della filiera pelle: siamo dinanzi a un +597,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono state autorizzate 830mila ore: un numero importante, superiore del +222% anche rispetto alla situazione pre-Covid dei primi sei mesi del 2019. Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici, ha commentato così i dati nazionali: "la fase di debolezza della domanda, frenata da una minor propensione all’acquisto da parte dei consumatori, dal rallentamento di diverse economie (non solo quella cinese) e dall’incertezza legata alle turbolenze geopolitiche in diverse aree del pianeta, ha fortemente penalizzato gli ordinativi, non risparmiando neppure il lusso. La congiuntura negativa sta avendo forti ripercussioni sui ritmi produttivi delle aziende, che hanno amplificato il ricorso alla cassa integrazione. Crescono, inoltre, i saldi negativi nel numero di addetti e imprese attive rispetto allo scorso dicembre". Gli effetti più significativi si sono avuti nell’interscambio con l’estero. "A peggiorare, in primis, – continua Ceolini – sono state le esportazioni, da sempre il traino del comparto: l’85% delle paia di scarpe prodotte in Italia viene venduto fuori dai confini nazionali".

Maddalena De Franchis