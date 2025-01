La crisi del calzaturiero: "Già stanziati 110 milioni"

Diletta Zavatta, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a San Mauro Pascoli, interviene sulla crisi nel comparto del settore calzaturiero ed entra nel dibattito in corso, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Moris Guidi, che nei giorni scorsi aveva criticato l’esecutivo, definendo le misure adottate "non in grado di arginare la crisi in essere". Dice Diletta Zavatta: "Il Governo italiano ha già stanziato 110 milioni di euro per far fronte alla crisi del settore tessile e calzaturiero. Già lo scorso maggio il consulente per i rapporti istituzionali del Ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, si era recato in visita a Savignano sul Rubicone, dove aveva ascoltato con attenzione tutte le criticità emerse presso la sede della Confartigianato. In quell’occasione, si pensò all’istituzione di un tavolo ad hoc al fine di individuare adeguate sinergie con i grandi gruppi industriali che ora dettano le regole e orientano il mercato a discapito delle maestranze e delle aziende manifatturiere. Il problema non dipende sicuramente dal Governo Meloni, ma da quelli che lo hanno preceduto. Il nostro Premier si sta impegnando concretamente ancora una volta per porre rimedio ai danni compiuti da chi oggi è all’opposizione". Diletta Zavatta continua: "Questo esecutivo sta dimostrando tutta la sua sensibilità nei confronti dei dipendenti in cassa integrazione. Io stessa mi impegnerò in prima linea per cercare di far sentire tutto il sostegno necessario ai lavoratori coinvolti dalla crisi del settore tessile e calzaturiero, nelle more di una soluzione strutturale da trovare anche con il contributo determinante delle imprese. Solo così, si potrà uscire da una gestione meramente emergenziale".

Sul tema, è intervenuto, nei giorni scorsi, anche il sindaco di Savignano sul Rubicone, Nicola Dellapasqua, che aveva sottolineato la necessità di prorogare la cassa integrazione in deroga per le imprese artigiane e le pmi. Tanti gli interventi di Fratelli d’Italia sulla crisi delle scarpe. Spiega Kitty Montemaggi, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano sul Rubicone: "L’amministrazione forse dimentica che il Governo Meloni si è già dato da fare per affrontare i problemi in oggetto confermando tutta la sua sensibilità rispetto al problema. Mi auguro che l’amministrazione possa dimostrare altrettanta solerzia e attenzione nei confronti delle criticità che dovrà risolvere. Con i fatti, e non a parole". Poi Simone Pascuzzi, capogruppo in consiglio comunale a San Mauro Pascoli: "L’incontro previsto con il Governo, in particolare con il Ministero del Made in Italy, per venerdì 24, rappresenta un’ottima occasione per procedere ad azioni concrete".

Ermanno Pasolini