La crisi del calzaturiero morde. Pollini, istanza di risanamento

L’annuncio è stato dato direttamente dal gruppo Aeffe giovedì scorso, provocando, già nella mattinata di venerdì, un crollo verticale del titolo in Borsa (-43%), con il valore delle azioni precipitato, in poche ore, a quota 0,24 euro (il minimo dal 2010). Il gruppo di San Giovanni in Marignano, che detiene i marchi Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy e la maison sammaurese di calzature e accessori Pollini, ha comunicato di aver depositato "l’istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa, con richiesta di misure protettive". Cosa significa? In estrema sintesi, il colosso romagnolo del lusso sta attraversando una congiuntura complicata, dovuta – secondo quanto riportato dalla nota – proprio alla crisi di Pollini. Il comunicato precisa, infatti, che "l’istanza è stata depositata nell’interesse di Aeffe e della controllata Pollini, ma non in quello delle altre società del gruppo, che dunque sono escluse dall’iniziativa".

Spesso menzionata con l’acronimo ‘Cnc’, la composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento introdotto di recente, cui può ricorrere l’imprenditore in difficoltà per tentare di risanare la propria attività, avvalendosi dell’aiuto di un esperto indipendente. Durante questa fase interlocutoria, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive temporanee, per tutelare l’attività d’impresa da eventuali azioni dei creditori.

Per far fronte alla difficile situazione aziendale, non è da escludere il ricorso alla cassa integrazione, come già fatto da altri stabilimenti del settore. Ma su questa ipotesi non ci sono conferme. In ogni caso nei prossimi giorni è previsto già un confronto tra la propietà e i sindacati di categoria.

Quanto alle cause della crisi, sarebbero riconducibili, secondo la stessa Aeffe, alla paralisi che sta interessando l’intero mercato globale del lusso. Per il gruppo fondato da Alberta Ferretti, in effetti, gli ultimi bilanci hanno delineato un quadro finanziario critico: nel 2024 i ricavi si sono fermati a 251 milioni di euro, in calo del 21% rispetto ai 319 milioni del 2023. Un trend confermato anche nel primo semestre del 2025, con un fatturato sceso ulteriormente a 100 milioni (-27,8% sul 2024). Sebbene, nella giornata di ieri, il titolo Aeffe si sia progressivamente ripreso, riportandosi su valori vicini al 20%, il cielo resta drammaticamente plumbeo sul distretto di San Mauro Pascoli: Pollini, infatti, è il terzo ‘big’ a scricchiolare per effetto della congiuntura negativa che sta strozzando le aziende del territorio.

Se le prime a lanciare l’allarme sono state le piccole imprese dell’indotto, che parlano di ordini fermi dalla fine del 2023, ora soffrono anche le griffe storiche: tra giugno e luglio, Baldinini ha chiuso la produzione e firmato la cassa integrazione fino a febbraio 2026 per i propri 27 dipendenti; mentre è di poche settimane fa la notizia che la maison Sergio Rossi, ormai in fase avanzata di vendita, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, su base volontaria, per i propri 180 dipendenti.

Maddalena De Franchis