La crisi del commercio in centro: "Ci vuole un piano Marshall"

Cesena deve alzare l’asticella per essere una città più competitiva. Lo afferma il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. Durante la campagna elettorale per le comunali - sottolinea Patrignani – Confcommercio ha presentato i suoi punti qualificanti per la città del prossimo quinquennio. La premessa per noi è che serve una vision generale, un progetto di crescita imperniato sulla valorizzazione del sistema delle imprese, in particolare di quelle piccole che rappresentano la spina dorsale di questo territorio. Il primo intervento che reputiamo fondamentale e sul quale da anni lavoriamo riguarda la rigenerazione urbana da realizzare dalla periferia e dalle sessanta frazioni disseminate sul territorio fino al centro storico, interventi che vanno favoriti dall’ente pubblico per eliminare il degrado e l’insicurezza e per ‘riempire’ la città di servizi e di funzioni".

"Ci sono edifici e spazi da recuperare – prosegue Patrignani - a cui dare vita e pubblico e privato debbono cooperare. In particolare bisogna agire per salvaguardare e mantenere i negozi di prossimità impedendo che i quartieri si scoprano ed è per questo che chiediamo all’amministrazione comunale di studiare una sorta di piano Marshall a sostegno di queste attività che conferiscono valore alla città e quindi è doveroso che siano prese in carico per la parte che gli compete anche dall’ente pubblico. Va valorizzata anche la legge regionale 12 sugli hub urbani. La nostra proposta è di stilare quartiere per quartiere una mappa degli esercizi mancanti per avere un quadro conoscitivo della situazione".

"Il centro storico va reso più aperto e vivibile - sottolinea Patrignani - e sul rinnovo del regolamento della Ztl in centro Confcommercio ha dato un contributo per migliorare il testo, un lavoro dietro le quinte prezioso per le imprese. Abbiamo evitato che non venissero aumentate le zone della ztl, installate nuove telecamere e soprattutto soppressi parcheggi in centro, come era stato proposto all’inizio del percorso".

"Sul regolamento abbiamo lavorato – prosegue il presidente – affinché le attività commerciali e artigianali mantenessero le tre targhe ad attività, avessero delle semplificazioni per il delivery e abbiamo ottenuto il costo dell’abbonamento a metà di quello proposto. Al di là del regolamento della ztl, riscontriamo l’assenza di proposte sul centro storico da parte delle forze politiche. Se non ci fossimo noi come associazioni di categoria a stimolare azioni come quelle che si possono fare con la legge 12 o attraverso eventi innovativi come la Shopping Night, non si troverebbe traccia di una prospettiva di come rilanciare il centro".