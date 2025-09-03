La crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città"

Crisi Sacim, nel cambio di proprietà tutelare le condizioni contrattuali dei lavoratori. Lo afferma l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, che sta monitorando la delicata situazione legata alla crisi della Sacim.

Si tratta di una impresa cesenate che dal 1920 è specializzata nella costruzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi, su strada, mare e ferrovia ed è storicamente radicata sul territorio cesenate.

Dopo aver incontrato le rappresentanze sindacali e i vertici aziendali, il sindaco e l’assessore accolgono ora con favore la manifestazione di interesse di quattro gruppi industriali che si sono candidati a partecipare alla procedura di concordato, segnale importante per il futuro dell’azienda e dell’economia del territorio.

"A questo proposito – commentano il sindaco Lattuca e l’assessore Plumari – riteniamo fondamentale garantire la continuità produttiva a Cesena, valorizzando la lunga storia industriale della Sacim e il ruolo centrale che l’azienda riveste per l’economia locale. Particolarmente rilevante è inoltre la tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori: Sacim è da anni sinonimo di ottimi contratti e relazioni sindacali positive, e l’amministrazione si impegna affinché queste condizioni non vengano compromesse dalla nuova proprietà".

"È dunque necessario – proseguono – che il gruppo che acquisirà l’azienda mantenga una solida presenza sul territorio, preservando i livelli occupazionali e garantendo il rispetto degli accordi contrattuali vigenti".