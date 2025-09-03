Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi vincitaIncidente commercialistaSuper nonni Incendio 2 mortiChiuso caseificioTruffa trattore
Acquista il giornale
CronacaLa crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città"
3 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. La crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città"

La crisi della Sacim: "La continuità produttiva va mantenuta in città"

Le richiesta del sindaco: "Vari gruppi industriali interessati a rilevare l’azienda. La nuova proprietà non si sposti e tuteli le condizioni contrattuali dei lavoratori".

Operai della azienda cesenate Sacim per la quale si aprirà la procedura di concordato

Operai della azienda cesenate Sacim per la quale si aprirà la procedura di concordato

Per approfondire:

Crisi Sacim, nel cambio di proprietà tutelare le condizioni contrattuali dei lavoratori. Lo afferma l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, che sta monitorando la delicata situazione legata alla crisi della Sacim.

Si tratta di una impresa cesenate che dal 1920 è specializzata nella costruzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi, su strada, mare e ferrovia ed è storicamente radicata sul territorio cesenate.

Dopo aver incontrato le rappresentanze sindacali e i vertici aziendali, il sindaco e l’assessore accolgono ora con favore la manifestazione di interesse di quattro gruppi industriali che si sono candidati a partecipare alla procedura di concordato, segnale importante per il futuro dell’azienda e dell’economia del territorio.

"A questo proposito – commentano il sindaco Lattuca e l’assessore Plumari – riteniamo fondamentale garantire la continuità produttiva a Cesena, valorizzando la lunga storia industriale della Sacim e il ruolo centrale che l’azienda riveste per l’economia locale. Particolarmente rilevante è inoltre la tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori: Sacim è da anni sinonimo di ottimi contratti e relazioni sindacali positive, e l’amministrazione si impegna affinché queste condizioni non vengano compromesse dalla nuova proprietà".

"È dunque necessario – proseguono – che il gruppo che acquisirà l’azienda mantenga una solida presenza sul territorio, preservando i livelli occupazionali e garantendo il rispetto degli accordi contrattuali vigenti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroCrisi d'impresa