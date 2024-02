La Croce Rossa alla ricerca di volontari

A Cesenatico la Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso base per aspiranti volontari. L’iniziativa è stata presentata nella sala della base operativa situata in via Saffi. Sono previste 26 ore di lezione che comprendono una parte di divulgazione della storia, delle attività e delle peculiarità della Croce Rossa, e una parte teorico-pratica di primo soccorso al fine di fornire una solida preparazione di base sulle manovre salvavita. Al termine del ciclo di lezioni, i partecipanti sosterranno un esame.