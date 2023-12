La Croce Rossa chiama a raccolta alla ‘Casetta’

Il Natale in riviera è più bello e sicuro anche grazie ai 240 fra donne e uomini del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. I volontari organizzano varie iniziative per le festività di fine e inizio anno. La principale è la Casetta di Natale, un gazebo in legno addobbato a tema, che funge da punto di ristoro, collocato in piazza delle Conserve. La casetta rimarrà allestita sino al 14 gennaio, con le proposte di vin brulè, cioccolata calda e dolciumi, e la possibilità di acquistare idee regalo come i panettoni solidali e le palle di Natale per addobbare l’albero. L’incasso delle offerte verrà utilizzato dagli stessi volontari per sostenere progetti benefit e le iniziative della Cri di Cesenatico, impegnata a sostenere i più deboli, erogare vari servizi, fare assistenza nelle manifestazioni pubbliche, distribuire pacchi di prodotti alimentari e beni di prima necessità agli indigenti, e consegnare i farmaci a domicilio per coloro che hanno difficoltà a muoversi. Contestualmente le donne volontarie organizzano parecchie iniziative anche nella storica sede della Croce Rossa in Largo San Giacomo, dove è stato organizzato un Mercatino di Natale per vendere idee regalo, oggettistica di vario genere ed il calendario 2024, il cui ricavato sarà sempre devoluto in beneficenza. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 673334, oppure recandosi direttamente al numero 3 di Largo Cappuccini.

La Croce Rossa di Cesenatico è guidata da un direttivo formato dal presidente Robertino Pasolini, la vicepresidente Anna Bissoni, i consiglieri Matteo Muratori, Pietro Benagli e Federico Benaglia in rappresentanza dei giovani under 33. Robertino Pasolini vive intensamente questo periodo dell’anno: "Noi della Cri di Cesenatico siamo una grande famiglia, in una città dove viviamo a stretto contatto coi residenti e i turisti, anche in virtù del fatto che, tra le manifestazioni, seguiamo tutti i grandi eventi sportivi come la Nove Colli, la Spartan Race, il Triathlon e il calcio, ed in questo periodo il Natale, il Presepe della Marineria, il Capodanno sul Porto e l’Epifania. Le volontarie ed i volontari sono la grande forza della Croce Rossa, molto radicata su un territorio dove hanno un ottimo rapporto anche con le imprese e le associazioni di categoria. Oltre ai 240 volontari, disponiamo di una ventina di automezzi, fra cui un’ambulanza in convenzione con il 118 per le emergenze ed una per le urgenze e i trasporti negli ospedali. Abbiamo un ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale che, anche negli ultimi giorni, è intervenuta per farci riattivare la fornitura del gas nella sede di via Saffi, che era stata interrotta per allestire il cantiere in via Bramante".

Giacomo Mascellani