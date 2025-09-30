La Croce Rossa prepara i nuovi volontari

Il comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso base di primo soccorso, che è il primo passo per diventare a tutti gli effetti un soccorritore formato e quindi di poter entrare a far parte della grande famiglia della Cri. Una volta superato il corso, è infatti possibile diventare volontario della Croce Rossa Italiana. Il corso sarà presentato domani sera alle 20.30, al civico 191 di via Saffi, la dorsale della ferrovia di Cesenatico all’altezza del Parco di Levante, dove c’è la sede operativa della Cri. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 379 1854157, mentre per partecipare al corso ci si deve registrare sul portale, digitando gaia.cri.it/registrati/aspirante. "Noi vogliamo avere maggiori adesioni – dice il presidente Robertino Pasolini della Cri di Cesenatico –, ed incrementare il numero dei volontari, facendo vivere a donne e uomini un’esperienza unica di solidarietà, crescita personale e aiuto concreto alla comunità".

Il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa è una delle realtà del volontariato più importanti per l’intero territorio della riviera e del nostro entroterra. Qui vi lavorano oltre 230 fra donne e uomini volontari, tuttavia c’è la necessità di reclutarne di nuovi. I vertici, con in testa il presidente Pasolini, hanno così organizzato dei corsi per formare nuovi volontari da coinvolgere nelle attività. Il corso ha lo scopo di porre i futuri membri della Croce Rossa in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’associazione, nonchè le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. Nello specifico, si mira a far conoscere storia, peculiarità e specificità della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonchè della sua azione; diffondere e rinforzare i principi fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonchè conoscenze pratiche e utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del volontario. Possono accedere al corso le persone con età superiore ai 14 anni e i candidati non devono aver riportato condanne. Il corso ha la durata di 20 ore e saranno ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno 15 ore. Hanno tuttavia frequenza obbligatoria i moduli del Primo soccorso e manovre salvavita, e Salute e sicurezza dei volontari. I nuovi volontari Cri potranno svolgere le attività dopo la valutazione dell’idoneità psico-fisica.

Giacomo Mascellani