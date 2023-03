La Croce Rossa si rafforza Schierati tre nuovi mezzi

Tre mezzi di soccorso in più a disposizione del territorio e dei suoi abitanti, in grado di essere operativi anche nelle situazioni più complesse. Il parco veicoli della Croce Rossa di Cesena si è arricchito di nuove dotazioni presentate ieri mattina: si tratta di un’ambulanza, un’automedica destinata a coprire il territorio comunale e quello della Valle del Savio e un mezzo 4X4 che entrerà in servizio di protezione civile per fornire supporto anche in caso di eventuali emergenze legate alla neve o al maltempo lungo l’E45. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, il presidente della sezione Cesena della Cri Massimo Baiardi e i rappresentanti del 118 Romagna Soccorso. "Ringraziamo la Croce Rossa Italiana – ha commentato il primo cittadino - per aver dotato il nostro territorio di nuovi mezzi efficienti e innovativi che garantiranno alla nostra comunità un servizio di primo soccorso. Questi mezzi, insieme alla professionalità degli operatori, rappresentano una concreta ed efficace risposta alle situazioni di rischio ed emergenza e sono la dimostrazione che il sistema del 118, insieme alla protezione civile, sono sempre aggiornati e pronti". I nuovi mezzi sostituiranno quelli fino ad oggi adoperati sul territorio, mentre il veicolo 4x4 sarà utilizzato, anche in sostituzione dell’automedica, per la gestione dei momenti più critici dovuti al maltempo. I veicoli sostituiti saranno destinati ad altri servizi gestiti da Croce Rossa Italiana, come ad esempio il trasporto dialisi.