La cultura è una cura Libri per tutti alla Meridiana

La cultura è uno strumento di cura. Basso reddito e bassa cultura contribuiscono al disagio mentale e alle dipendenze. Ce l’hanno ben chiaro gli operatori del Centro Diurno La Meridiana (8 pazienti in cura e circa 50 persone che vi gravitano intorno per terapie di gruppo ed altro) che anche quest’anno aprono alla città, con la rassegna letteraria "Estate al parco", la struttura di via Cerchia di Sant’Egidio. Come spiegano Michele Sanza (direttore del dipartimento di Salute Mentale di Forlì-Cesena) e Gianluca Farfaneti (responsabile del servizio di Psicologia Clinica di Forlì-Cesena) la lettura e l’ascolto di chi ha messo pensieri e storie sulle pagine aumentano la conoscenza del mondo, favoriscono la memoria e la concentrazione, arricchiscono il linguaggio, aumentano l’alfabetizzazione emotiva e riducono lo stress. Non solo delle persone che vivono problematiche comportamentali, per questo anche quest’tanno la rassegna invita tutta la città. Cinque gli appuntamenti. Si parte il 20 giugno con la presentazione del libro del famoso psichiatra Paolo Milone, "Astenersi principianti" che parla di vecchiaia e di morte; si prosegue il 29 con "Azzardo", storia di una ludopatica ravveduta, Alessandra Mureddu; il 5 luglio è il turno di Francesco Zani, giovane autore cesenate che presenta "Parlami", storia di una famiglia alle prese con un figlio problematico; il 9 luglio le parole diventano teatro con una piece di Riccardo Pieri "Identità rubate"; si chiude il 17 luglio con il libro "Non Esisto" di Alberto Schiavone. Ogni appuntamento, che inizia alle 20,30, è animato dai colloqui con un professionista della cura psicologica. I libri scelti parlano a vario titolo di cura e del prendersi cura, di emarginazione ma anche di speranza e di cambiamento, temi che le persone fragili affrontano nei loro percorsi terapeutici. La partecipazione è gratuita ma verranno raccolti fondi per i due laboratori (ceramica e falegnameria) del Centro La Meridiana che impegnano le persone con disturbi psicologici che hanno qualche beneficio dall’attività manuale. "L’iniziativa - garantisce l’assessore alla Cultura Carlo Verona - ha il sostegno dell’amministrazione comunale". Ma anche del quartiere Cervese Sud e de Il Mandorlo. Tutto sotto l’egida del logo "Oltre il giardino", un magnifico spazio un tempo incolto che oggi vuole essere permeabile alla città, perché il disagio mentale non sia stigma che allontana e discrimina. Poiché anche le relazioni con l’altro sono uno strumento di cura.

Elide Giordani