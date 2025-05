"La cultura non si isoli, ma alimenti la società e l’economia locale"

Il professor Marino Mengozzi in suo brillante intervento è intervenuto su Forlì e Cesena unite nel progetto congiunto per divenire capitale della cultura. Secondo Confcommercio, una volta varata la candidatura, si tratta di articolare un percorso corale delle città, con tutte le loro forze e risorse, in vista dell’appuntamento del 2028, visto che questa è un’occasione di crescita culturale, ma anche sociale ed economica irripetibile. Abbiamo molto apprezzato la disamina del professor Mengozzi con la sottolineatura che la cultura è una fondamentale dimensione esistenziale che investe la socialità e forma il cittadino. La cultura coltiva e va coltivata, non c’è dubbio. Concordiamo anche sulla distinzione da lui operata tra cultura e divertimento, sacrosanto anche quest’ultimo beninteso, e sull’importanza del capitale umano da tesaurizzare, vero obiettivo della città caitale della cultura, prima ancora dell’eventuale primato che potrebbe essere conseguito. Con il suo intervento, Mengozzi ci ha riportato alla radice culturale in senso stretto della questione, con uno sguardo umanistico che condividiamo.

Ciò detto, Confcommercio ritiene che esista anche un senso più largo a cui la cultura si debba collegare. Vogliamo dire che la cultura è una risorsa straordinaria a cui attingere, valorizzando le nostre eccellenze, a partire dalla Biblioteca Malatestiana, per proseguire con i musei diffusi, con il turismo religioso all’abbazia del Monte e negli altri valenti luoghi sacri della città, con la valorizzazione della Rocca Malatestiana e, naturalmente, con tutte le sinergie con le eccellenze del territorio e con Forlì a cui Cesena si collega nella candidatura, a partire dai musei di san Domenica.

La cultura, tuttavia, e questo Confcommercio l’ha sempre messo in luce, non può chiudersi nella turris eburnea del suo isolamento, né essere altro dalla vita cittadina ma deve integrarsi in essa e deve collegarsi con la società e l’economia, alimentandole.

Converrà il professor Mengozzi, che una cultura chiusa in se stessa, che non diventa volano di partecipazione e di crescita anche della ricchezza coinvolgendo le imprese e favorendo e incrementando gli afflussi, rischia di rimanere asfittica, di nicchia e non pienamente parte integrante della vita urbana. Per Confcommercio viva la cultura aperta e partecipata e viva la cultura che genera ricchezza, dunque, e ringraziamo ancora il professore per le sue preziose sollecitazioni, che alimentano il dibattito.

Augusto Patrignanipresidente Confcommercio cesenate