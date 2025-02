"La curiosità porta a una crescita"

Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, quali opportunità si presentano agli studenti che partecipano al Campionato di Giornalismo di cui siete sostenitori? "L’apertura al mondo è un passaggio fondamentale per la crescita e la consapevolezza di sé. Il giornalismo praticato scaturisce dall’interesse, dalla curiosità, dallo spirito di indagine e di inchiesta che favorisce nei nostri ragazzi una crescita umana e culturale, facendoli sentire più padroni della realtà. In questo senso il campionato di giornalismo costituisce una straordinaria opportunità per cimentarsi con il giornalismo e le sue varie dinamiche. Il giornalismo è ricerca della notizia, verifica della sua fondatezza, scrittura, titolazione, diffusione, un insieme di abilità ed elaborazioni capace di affinare le abilità degli studenti producendo vantaggi sulla loro crescita". Perché Confcommercio e Iscom hanno scelto di essere sponsor? "Perché si tratta di una iniziativa meritoria, che qualifica il territorio, e fornisce un’occasione di crescita nei nostri studenti. Lo riteniamo una forma di piena collaborazione con le scuole coinvolte. Noi siamo un’associazione che punta molto sulla comunicazione, la prima forma di trasparenza, abbiamo un giornale storico che continuiamo a produrre mensilmente allegandolo ai quotidiani e tante modalità di media". Perché puntare sui giovani è un investimento? "Siamo da tempo sensibili su questo aspetto e promuovere la diffusione del giornalismo nelle nuove leve, e anche per assicurare in un’ottica futura un ricambio, lo riteniamo un investimento redditizio per la comunità. La formula del Campionato di Giornalismo è coinvolgente, le pagine realizzate sono di ottima fattura, un prodotto veramente di qualità. Per di più il giornalismo è un gioco di squadra, le classi gareggiano insieme, come se fosse una redazione".

Che cosa fa Confcommercio per i giovani? "I nostri referenti, naturalmente sono le giovani imprese che accompagniamo per facilitare l’ingresso e la permanenza sul mondo del lavoro, attraverso una serie di strumenti consulenziali e formativi, in ambito economico-finanziario, formativo, sul versante della sostenibilità, dell’incrocio tra domanda e offerta del lavoro. Quanto al rapporto con le scuole lo abbiamo sempre praticato e reso proficuo perché riteniamo che il mondo delle imprese debba collegarsi a quello scolastico ed educativo con reciproci vantaggi. Il nostro ente formativo Iscom agisce con impegno ed efficacia su questo terreno".

a.s.