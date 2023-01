La Dance Dream fa incetta di premi al Musical Day

Pioggia di premi per la scuola di danza di Cesenatico Dance Dream al suo debutto al ’Musical Day, prestigioso concorso che si è tenuto lo scorso weekend a Milano. In gara nella categoria più impegnativa - ovvero la ’Total’ che prevede canto, ballo e recitato - la scuola ha confermato la qualità della sua proposta artistica e conquistato vari premi: la Dance Dream si è classificata al primo posto con la ’Fabbrica di Cioccolato’ e al terzo con ’Moulin Rouge’, oltre al premio come ’Migliore Presenza Scenica’. Numerose inoltre le borse di studio ottenute, tra cui quella a Davide Buda che si è aggiudicato un’esperienza di studio a Londra.