La Dance Dream fa tappa a Milano

Dance Dream sbarca a Milano. La scuola di danza di Cesenatico porta infatti per la prima volta una rappresentativa di una quarantina di allievi al ’Musical Day’, prestigioso concorso che si tiene oggi e domani all’EcoTeatro di Milano. Le ragazze e i ragazzi della Dance Dream saranno chiamati a cimentarsi nella categoria più impegnativa, la ’Total’, che prevede canto, ballo e recitato tutto rigorosamente dal vivo. "Sarà un’esperienza preziosa per la crescita personale dei nostri allievi che potranno mettersi alla prova in un contesto del tutto nuovo", dice la presidentessa Monica Battistini.

g.m.