La Dance Dream sbanca a Firenze

Gli allievi della Dance Dream di Cesenatico hanno partecipato a Firenze alla 18esima edizione di "Danza in Fiera", la più importante rassegna internazionale dedicata al mondo della danza italiana. Dopo il secondo posto nella sezione "Gruppi Allievi" con "La Fabbrica di cioccolato" ed il podio nella categoria Assoli di Fiamma Marini, si sono aggiudicati importanti riconoscimenti e borse di studio.

Annaluna Batani, uno dei talenti più promettenti, si è aggiudicata una borsa di studio da 2mila euro per il triennio "Professione Parma Musical"; per lo stesso istituto, una borsa di studio è andata per la Summer School a Fiamma Marini.

Le borse di studio dell’Accademia Internazionale del musical, consegnate da Enrico Sortino, hanno premiato sempre Annaluna Batani per un corso accademico professionale e Davide Buda, a cui è andata anche la menzione speciale con invito a partecipare al corso pre accademico.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti da Buda, anche quelli della scuola "Professione Danza Parma" nella sezione Musical e della Scuola del Teatro Musicale di Milano. Batani ha poi ricevuto 1.500 euro per l’accesso alla Musical The School. Una borsa di studio è andata anche a tutto il gruppo in gara della Dance Dream con una menzione speciale per Anita Buda, Ilaria Delvecchio, Davide Buda e Martina Giordani. Un aiuto economico per il corso triennale accademico per attori del teatro musicale, è invece andata a Caterina Stifanelli, Federico Rossi ha ottenuto la borsa di studio per il corso triennale accademico per attori del Teatro musicale. Per la prestigiosa Accademia del Teatro Sistina di Roma da segnalare la borsa per Anita Buda, oltre all’audizione per il corso estivo con Massimo Romeo Piparo, invito esteso a tutto il gruppo della Dance Dream. Sempre a Roma andranno anche Fiamma Marini e Martina Giordani.

g.m.