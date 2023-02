La Dance Dream seconda a Firenze

La scuola di danza Dance Dream di Cesenatico ha ottenuto lusinghieri risultati a Firenze, dove si è svolta lo scorso fine settimana ’Danza in Fiera’, la più importante rassegna internazionale dedicata al mondo della danza. Dopo la pioggia di riconoscimenti al ’Musical Day’ di Milano, al sodalizio cesenaticense sono arrivate due belle soddisfazioni nonostante l’agguerrita concorrenza.

Nella sezione "Gruppi Allievi", Dance Dream si è classificata al secondo posto con l’esibizione "La Fabbrica di cioccolato", mentre nella categoria "Assoli", grande prestazione di Fiamma Marini che è salita sul terzo gradino del podio.

Nei prossimi giorni il comitato organizzatore di ’Danza in Fiera’ invierà l’elenco delle borse di studio che, nelle precedenti edizioni, hanno sempre premiato gli allievi della Dance Dream, consentendo loro una ulteriore crescita.

La Dance Dream, con sede in piazza Ugo Bassi, accanto alla stazione ferroviaria di Cesenatico, è nata nel maggio 2009, come associazione sportiva dilettantistica con l’intento di creare e di divulgare la cultura della danza nel territorio. Oggi è una delle prime compagnie di bambini e ragazzi specializzate in musical.

Tra i docenti della scuola: Ilaria Esposito, Federica Esposito, Nico Buratta, Chiara Sirri, Silvia Ferraris, Christian Ginepro, Stefano Bontempi e Simone Polacchi.

Negli anni passati, dai corsi sono usciti allievi di grande valore artistico come Anita Pandolfini (I.D.A Ballet Academy), Federica Esposito (Bsmt), Camilla Tappi (Sdm), Alice Borghetti (Bsmt), Elena Ricci (Sdm), Maya Bruni (Opus Ballet) e Manila Lombardi (Opus Ballet).

