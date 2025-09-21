La Dance Dream torna in pista. Da domani ripartono i corsi

Riparte la stagione della scuola di danza e di musical Dance Dream di Cesenatico, che anche quest’anno propone un calendario ricco di attività per grandi e piccoli. La segreteria è a disposizione per informazioni e iscrizioni alle prove gratuite, pensate per permettere a chiunque di avvicinarsi alle diverse discipline. Dal gioco danza alla danza classica e moderna, fino al musical, l’offerta è ampia e pensata per valorizzare talento e passione. Da l domani i corsi entreranno nel vivo, pur lasciando spazio a ulteriori prove per chi desidera scegliere con calma il percorso più adatto. Un momento speciale è atteso nel pomeriggio di sabato 27 settembre, quando la Dance Dream sarà protagonista alla Festa dello Sport; nel pomeriggio, davanti alle barche storiche, sarà allestito un punto informativo con lo staff, mentre dalle 15.30 circa prenderà il via uno spettacolo che vedrà gli allievi esibirsi in numeri di danza, canto e musical con un ospite a sorpresa. Un’occasione per vivere da vicino l’energia della scuola e conoscere tutte le opportunità di un anno di attività. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare le prove gratuite al 347 9182244, oppure direttamente nella sede ubicata nei pressi della stazione ferroviaria di Cesenatico, in piazza Ugo Bassi.

g.m.