La Dance Dream trasforma i camerieri in ballerini. La scuola di danza ha stretto una collaborazione con il ristorante ’Bell’Aria’ a Bellaria Igea Marina, che ha sperimentato un nuovo format d’intrattenimento. Coordinati da Federica Esposito, cinque allievi hanno ’giocato’ a fare i camerieri per l’intera serata, portando piatti e destreggiandosi tra comande da scrivere e tavoli da apparecchiare. In tarda serata i camerieri-ballerini hanno dato vita ad una ballo sulle banchine del porto di via Pinzon, sotto gli occhi dei commensali.