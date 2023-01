"La danza è l’origine dell’universo"

Il coreografo Josef Nadj porta sul palcoscenico del Boncioggi alle 16, il suo più recente spettacolo: "Omma". Insieme con l’evento Mnémosyne, sempre promosso da Ert, sabato a Bologna (Arena del Sole), è l’unica data italiana per la stagione corrente della sua personale, e da inquadrarsi nell’ambito del focus sulla drammaturgia fisica "CARNE" curato da Michela Lucenti. Considerato un importante punto di riferimento della danza contemporanea e della drammaturgia fisica, Nadj ha creato, insieme a otto danzatori provenienti da Mali, Senegal, Costa Ivoriana, Burkina Faso, Congo Brazzaville e Repubblica Democratica del Congo, una performance che vede nel movimento un’esperienza di scambio, e nella danza un linguaggio universale. "Echeggiando il cerchio della vita – spiega il coreografo -, fra ritmi serrati e un’incalzante colonna sonora, questo spettacolo evidenzia qualcosa di essenziale: la nostra capacità di guardare avanti per vedere meglio ciò che si trova nel profondo di noi, in un destino comune. L’antico termine greco Omma, assume un nuovo significato: ‘occhio’, ma anche ‘ciò che è visto o guardato’. Un invito sotteso a tenere in allerta tutti i nostri sensi".

I performer, eleganti in pantaloni neri e torso nudo, sempre in scena, formano un corpo plurale, tuttavia ognuno afferma il proprio linguaggio e la propria identità. D’altra parte la storia personale di Nadj è basata sulla multiculturalità: nato a Kanjiža (nell’ex Jugoslavia, odierna Serbia) da una famiglia di lingua ungherese, dopo la formazione alla Scuola di Belle Arti di Budapest si stabilisce a Parigi, dove studia mimo, tai-chi, buto e scopre la danza contemporanea allargando la propria formazione di coreografo e danzatore, a quella di fotografo e artista visivo. In ogni suo lavoro c’è un invito a tenere svegli i nostri sensi per poter catturare la genesi dell’umanità. Josef Nadj pensa che "la danza è nata insieme all’essere umano. E se così fosse, tornare all’origine della danza e del movimento non equivarrebbe tornare all’origine dell’universo?" È con tale premessa il coreografo costruisce con i corpi dei suoi danzatori una danza condivisa e universale. L’ensemble è così potente ed essenziale da non necessitare di scenografia di contorno, ma solo di luci e suoni.

Raffaella Candoli