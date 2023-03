La delegazione brasiliana incontra il sindaco

Domani giungerà in Romagna una delegazione proveniente dal Brasile, composta da una ventina di persone tra cui sindaci, autorità e la rettrice della maggiore Università dello Stato. L’ccoglienza è prevista nel castello di Montefiore Conca, dove avrà luogo l’inaugurazione della rosa creata da Giulio Pantoli e dedicata ad Anita Garibaldi in adesione al progetto ’Anita Fidelis’ realizzato dal Centro Studi Olim Flaminia di cesena, che valorizza la donna e la femminilità in ogni sua forma ed espressione, i diritti umani, la parità di genere, i valori democratici, la legalità.

La delegazione verrà ricevuta giovedì dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca presso la Sala del Consiglio comunale, assieme ai Sindaci romagnoli e italiani del progetto ’Anita Fidelis’, il Presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, il Presidente del Campus universitario Massimo Cicognani e altre autorità. In questa sede verranno proposti progetti e protocolli d’intesa ai nostri comuni e autorità per stringere rapporti culturali, turistici, didattici ed economici con le città e lo Stato brasiliano di Santa Catarina, uno dei più ricchi e avanzati del Brasile. Verrà consegnata la rosa al Sindaco di Cesena in adesione al progetto ’Anita Fidelis’. La Delegazione brasiliana guidata da Adilcio Cadorin, Direttore dell’istituto cultural Anita Garibaldi di Laguna (terra origine di Anita Garibaldi) e coordinatore del progetto in Brasile, soggiornerà nella città di Cesena".