La delegazione di turisti danesi alla scoperta della vallata

"Nei giorni scorsi, ho avuto il piacere di accogliere in sala consiliare di Palazzo Pesarini a San Piero in Bagno, una nuova delegazione di turisti danesi, guidata come sempre dal nostro cittadino onorario Ib Larsen, instancabile promotore del nostro territorio". Lo comunica il sindaco Enrico Spighi, che poi aggiunge: "Il gruppo, composto da 36 cittadini, soggiornerà una settimana nel nostro territorio e, secondo le passioni di ciascuno, avrà l’occasione di approfondire la lingua italiana frequentando anche la Scuola Palazzo Malvisi a Bagno di Romagna, cimentarsi nella nostra gastronomia e nelle ricette tradizionali, oppure dedicarsi alla pittura en plein air". "E’ sempre un onore riceverli, ascoltare le loro curiose, interessate e interessanti domande sulla vita in Appennino e condividere con loro la bellezza della nostra comunità- sottolinea Spighi-. Un ringraziamento sincero a Ib Larsen, che con la sua preziosa attività permette ogni anno a tanti cittadini danesi di conoscere la Romagna, la nostra storia e il nostro territorio". Da parte sua, scrive la Scuola Palazzo Malvisi: "Un grande grazie a Ib Larsen, che ogni anno porta un gruppo di studenti danesi a scoprire la lingua e la cultura italiana insieme a noi. E’ sempre un piacere accoglierli e condividere questa passione per l’italiano". La Scuola "Palazzo Malvisi" propone per questo mese di ottobre, altresì, "Italiano & Tartufo". Durante il corso si potrà migliora l’italiano con attività pratiche e divertenti, immergersi nella natura del Parco in un’atmosfera magica, scoprire i segreti della ricerca del tartufo insieme ai nostri fedeli cagnolini".

gi.mo.