La denuncia della Uil: "Infortuni sul lavoro in crescita, nelle aziende non c’è sicurezza"

Infortuni sul lavoro, è di nuovo allarme. Nei primi sette mesi del 2025 la Provincia di Forlì-Cesena ha riscontrato 4.241 denunce di infortunio sul lavoro. Lo segnala il segretario Uil di Cesena Paolo Manzelli.

"Un dato che non solo supera di 200 casi lo stesso arco temporale del 2024 (4.037), ma che spicca rispetto alla tendenza regionale, che registra invece una diminuzione: da 45.018 (2025) alle 45.438 (2024) sempre nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo quanto emerge dall’analisi dei dati degli incidenti sul lavoro. Ma il numero che non possiamo accettare come fatalità è un altro: 14 vite spezzate sul posto di lavoro nella nostra provincia nei primi sette mesi dell’anno. Un anno fa erano sei".

Dietro ogni cifra, prosegue il segretario Uil cittadino, non c’è statistica, ma una persona: una madre, un padre, un figlio, un futuro che si spezza quando non dovrebbe. "Questi morti - sostiene Manzelli - non sono incidenti casuali, ma il frutto di un sistema che ha scelto, deliberatamente, di sacrificare la sicurezza sull’altare della rapidità, del margine, del profitto. Ritmi esasperanti, turni assurdi, stress cronico: questo è il volto del lavoro al giorno d’oggi. Il lavoro non può e non deve distruggere il futuro: deve costruirlo".

A livello nazionale, la Uil ha avanzato proposte per fermare l’ecatombe silenziosa nei luoghi di lavoro. "Dall’istituzione del reato di omicidio sul lavoro – afferma Manzelli – all’esclusione dagli appalti pubblici per quelle aziende che ignorano la sicurezza e che nondevono accedere ai finanziamenti e alle commesse pubbliche. Servono più ispettori del lavoro e risorse e strumenti adeguati a controlli intensi e continui. È indispensabile investire in formazione obbligatoria e continua per tutti i lavoratori così come per i datori di lavoro. Serve concretizzare le campagne di formazione nelle scuole e sottoscrivere accordi locali vincolanti con i Comuni e le imprese per rafforzare la prevenzione".