La denuncia dell’opposizione: "La giunta ha dimenticato le Foibe"

"Si è concluso ieri, a Sassari, il viaggio del Treno del Ricordo, per tenere viva la memoria delle foibe e degli esuli giuliani, friulani e dalmati". Esordisce così una nota del gruppo di opposizione consiliare Andare Oltre (lista civica centrodestra, capogruppo Olinto Bergamaschi, foto), dal titolo "La Giunta di Bagno di Romagna ha la memoria, ma non il Ricordo": "Questo treno, in cui è stata allestita una mostra multimediale con testimonianze della storia degli esuli, ha ripercorso idealmente il duro viaggio di questa povera gente, da Trieste a Sassari, con fermata a Padova, Bologna, Roma, Napoli e Lecce. Si chiude così il periodo di commemorazione delle Foibe e dell’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia, iniziato il 10 febbraio, con la cerimonia al Quirinale, dal Presidente Mattarella, che ha definito quegli eventi ’una pagina buia’ della storia, quando ’si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone". "Forse l’unico Comune che si è dimenticato di ricordare la Giornata del Ricordo è quello di Bagno di Romagna, cosa molto strana per la Giunta di Visione Comune, che si definisce lista civica a parole, ma che ha onorato solamente la Giornata della Memoria dei martiri della Shoah, scrivendo sui social: ’un’importante occasione per fermarci, ricordare e riflettere insieme su una delle pagine più buie della storia, affinché la memoria resti viva e ci aiuti a costruire un futuro di consapevolezza e rispetto’. Noi di Andare Oltre condividiamo questa preoccupazione. Quelle parole però non vengono spese per i martiri delle foibe e per quegli esuli italiani, costretti a lasciare tutti i loro beni da un giorno all’altro. Italiani e non fascisti, come una certa propaganda ha sempre cercato di farci credere. Nessun gesto istituzionale, nessun discorso, nessun incontro a scuola: per loro niente memoria da parte della giunta civica. E’ un atteggiamento imbarazzante il loro, che è necessario, con forza, stigmatizzare".