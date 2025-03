La denuncia di Cesena Siamo Noi: "Mattanza di alberi in città senza spiegazioni ragionevoli"

In città sarebbe in corso una mattanza di alberi senza spiegazioni, secondo Cesena Siamo Noi, con un taglio di piante che la forza civica reputa generalizzato e indiscriminato. "Tra gli ultimi tagli denunciati – afferma – vi sono i numerosi pini di via Certaldo, i bellissimi lecci in zona Torre del Moro nei pressi di via San Remo e i pini in via Zoli. La giustificazione sempre più comune per il taglio degli alberi è la presunta pericolosità dovuta alla loro inclinazione o allo stato di salute, ma il taglio di un albero deve essere preceduto da una valutazione accurata da parte di esperti qualificati".

Secondo Cesena Siamo Noi ciò non avverrebbe e "il taglio indiscriminato in aree pubbliche e private è diventato un fenomeno crescente, preannunciato sempre più frequentemente solo dall’apparizione di segni sugli alberi, semplici X tracciate sui tronchi che identificano gli alberi che di lì a poco verranno abbattuti". Cesena Siamo Noi stigmatizza inoltre il fatto che "la popolazione non viene adeguatamente informata sulle reali motivazioni alla base di questi interventi giustificati in nome della sicurezza o del presunto ammaloramento".

Oltre alla mancanza di informazioni, un’altra criticità riguarda la scarsa valutazione di alternative al taglio, sempre a detta di Cesena Siamo Noi che suggerisce "il potenziamento delle radici o la messa in sicurezza tramite interventi strutturali che permettano di preservare questi alberi e di conseguenza i benefici che questi offrono". Un’altra critica è riservata al taglio di alberi in prossimità di luoghi sensibili come le scuole.

Cesena Siamo Noi chiede di procedere quanto prima alla redazione del Piano e del Regolamento del Verde comunale, dando così seguito operativo alla mozione presentata dalla forza civica e approvata all’unanimità durante il consiglio comunale nel settembre scorso. Si tratta di un piano che permette di gestire in modo sostenibile le risorse verdi della nostra città".

La replica dell’assessore alle politiche ambientali Andrea Bertani non si fa attendere. "La parola mattanza è un’esagerazione, ogni tanto in città per sicurezza o per valutazioni tecniche sul loro stato – afferma l’assessore – qualche albero viene abbattuto. In via Certaldo, nello specifico, c’è un problema di viabilità, non ci sono marciapiedi e si doveva intervenire. Le alberature verranno ripiantate. Paghiamo le pianificazioni di cinquant’anni fa che non pensavano alle città come è diventata oggi. Quanto alla trasparenza è importante, ma non possiamo avvisare Cesena Siamo Noi tutte le volte che un albero è pericolante. In questa situazione diventa importante una corretta pianificazione del verde urbano e abbiamo destinato 40mila euro avvalendoci di una consulenza esterna. Per quel che riguarda il leccio di Torre del Moro non è stato abbattuto dall’amministrazione comunale e stiamo approfondendo la situazione".