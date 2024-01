La difesa della Torres in picchiata: "Dobbiamo resettare e ripartire"

Nelle ultime quattro giornate è stata disintegrata una difesa come quella rossoblù che insieme alla capolista Cesena (13 gol incassati) era la meno battuta del girone, invece la Torres ha cambiato drasticamente registro: dieci reti subite nelle ultime quattro giornate rispetto alle tredici incassate in precedenza, una vittoria nelle ultime sei trasferte (compresa la Coppa) e domenica il crollo di Carrara (1-5) che ha portato i sardi a -6 dal Cesena in fuga e ha ridotto a +8 e a +13 il vantaggio su Perugia e Carrarese situate al terzo e quarto posto. La difesa della squadra di Greco con 23 reti subite (35 i gol fatti, il Cesena ne ha realizzati 51 subendone 13) è precipitata al settimo posto tra le retroguardie del girone.

Il capitano Gigi Scotto è stato categorico dopo la disfatta di Carrara, terzo ko di stagione dopo quelli contro Entella e Rimini: "Chiediamo scusa ai tifosi, non è stata una prestazione all’altezza di quello che siamo. Fino a ora in campionato abbiamo meritato tutto, occorre resettare e ripartire. Siamo una buona squadra che non lascerà nulla di intentato. Siamo partiti senza particolari ambizioni poi divertendoci e giocando bene ci siamo trovati in vetta a lottare con un Cesena costruito per vincere il campionato e nello scontro diretto al Manuzzi (1-1) abbiamo dimostrato di essere degni del nostro ruolo di antagonista. In carriera non avevo mai incassato 5 reti, dobbiamo dimostrare che Carrara è stata solo una giornata storta".

Il tecnico Alfonso Greco invita alla riflessione e a fare quadrato: "Nel primo tempo abbiamo giocato, subendo tre tiri in porta e due gol. Poi ci siamo sbilanciati, perdere 1-3 o 1-5 non fa troppa differenza. Prendiamolo per un passo falso che non mette in discussione tutto quello di buono che è stato fatto. Altre volte subivamo di più ma vincevamo. Nelle ultime settimane gira così, dobbiamo andare avanti e pedalare. Il Cesena in vetta non è una sorpresa, è nato per vincere, noi siamo vivi e daremo tutto fino in fondo".